Preţuire peste hotare. Un student român, din Bistriţa, distins în Irlanda cu premiul Nobel pentru Juniori

Cristian Bodnar, un tânăr din Bistrița, a primit, la Dublin, cea mai importantă distincție care poate fi cucerită de studenți – Global Winner în Computer Science la Undergraduate Awards, premiul cunoscut și drept premiul Nobel pentru Juniori (Junior Nobel Prize). După ceremonie, bistrițeanul a plecat la seminariile prestigioasei universități Cambridge, unde era masterand.

Românul a povestit despre ceremonia desfășurată în Dublin, la care a primit distincția.

„Președintele Irlandei, care ar fi trebuit să ofere distincțiile, nu a putut fi prezent, din păcate, pentru că la ei tocmai se încheiaseră alegerile… Gala de decernare s-a desfășurat într-o atmosferă foarte frumoasă și selectă, în cea mai prestigioasă școală de avocatură din Irlanda, într-o clădire care există parcă de prin 1512”, a povestit Cristian Bodnar pentru Bistrițeanul.

Tânărul din Bistrița a fost premiat deoarece a pus bazele unui program care construieşte imagini pe baza unei descrieri.

„A fost extraordinar, pentru că am întâlnit mulți oameni interesanți și mai toți câștigătorii m-au impresionat cu ce au făcut în zona lor de activitate. Speakerii au fost în special profesori de la universități de prestigiu din lume, dar au participat și reprezentanții unor ONG-uri, membri ai Guvernului și economiști… Am avut de susținut o prezentare despre proiectul meu. A fost și o sesiune de întrebări după prezentare… A fost bine. Toată lumea a fost interesată, unii au zis că e spectaculos ce am făcut”, a mai povestit Cristian Bodnar.

Cristian Bodnar spune că ideea dezvoltării aplicației i-a venit mai mult întâmplător atunci când căuta un subiect de cercetare pentru un proiectul anului III, notează sursa citată.

„Am tot citit lucrări de cercetare până când am găsit ceva interesant… În linii mari, este vorba despre un program care generează imagini din text: îi dai o descriere, iar el încearcă să genereze o imagine care respectă descrierea aceea, ca un om care și-ar imagina așa ceva… Spre deosebire de imaginile Google, aici este vorba despre imagini noi, în timp ce pe Google găsești imagini deja existente. Programul construiește imagini noi, le creează aproape din nimic, practic de la zero, nu le culege de pe net..”, a precizat Cristian Bodnar.

La doar câteva săptămâni de la publicare, programul lui Cristian a fost menționat într-un studiu realizat de o echipă de cercetători din Canada care încercau să genereze date medicale. Oamenii de știință au încercat, cu ajutorul aplicației, să obțină imagini cu scanări ale creierului.

„Dacă, de pildă, cineva are nevoie de secvențe vizuale ale cancerului pe creier, pentru cei care nu au în setul lor de date așa ceva, pot face rost de ele prin intermediul programului…”, a explicat Cristian Bodnar.

Tânărul, care este masterand la Universitatea Cambridge, spune că a lucrat la proiectul de cercetare aproape nouă luni. Cristian a dedicat lucrarea fratelui său, Andrei, care acum este elev în clasa a VIII-a.

„Am vrut să fie un fel de cadou pentru el, un fel de recompensă, pentru că am muncit și cu gândul la el, pentru că am lipsit atât de mult de lângă de el și mi-a fost dor… Deși ne-am văzut în vacanțe…”, a recunoscut Cristian Bodnar.

foto Facebook