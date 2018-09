Povestea elevei de nota 10, căreia Klaus Iohannis i-a cerut să dea PRIMA ŞANSĂ României

An de an, datele oficiale ale ministerului Educaţiei ne arată numărul elevilor care au promovat examenele cu nota 10. Dar câţi dintre ei aleg să rămână în ţară? Delia Ionete este o tănără din Gorj care a primit o scrisoare de la preşedintele Klaus Iohannis în care acesta îi cerea să “dea prima prima şansă României”. Nu a ascultat însă sfatul. A ales Londra şi spune că ar reveni doar dacă ar vedea o schimbare reală în piaţa muncii şi în sistemul educational. Iar ca ea sunt mulţi.

Delia Ionete, tânăra din judeţul Gorj, care în 2016 a avut media 10 la Bacalaureat, este studentă în anul III la City University of London. Recent, a reuşit să obţină un internship, după ce a susţinut şapte interviuri, urmând să lucreze un an în centrul Londrei, la South Bank.

Delia a plecat în Anglia după ce a absolvit Colegiul Naţional “George Coşbuc” din Motru, cu toate că primise o scrisoare din partea Preşedinţiei, în care era sfătuită să dea României “prima şansă” în parcursul său profesional. Şi nu regretă alegerea pe care a făcut-o.

“În prezent, studiez Bachelor of Science Mathematics with Finance and Economics la City, Universitatea din Londra. Am absolvit Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru. Privind în urmă, nu îmi vine să cred că au trecut deja doi ani de când m-am mutat în Londra, de când viaţa mea s-a schimbat complet”

Delia Ionete povesteşte cum a ajuns să-şi schimbe complet viaţa în străinătate. După primul an de facultate, tânăra a predat meditaţii la matematică, în baza unui contract cu o şcoală privată.

“Îmi aduc aminte perfect ziua de 16 august 2016, când am coborât din avion şi am realizat că viaţa mea s-a schimbat complet. Da, am fost speriată! Da, nu am ştiut ce mă aşteaptă, dar încrederea în mine şi încrederea dată de toţi din jurul meu m-au ambiţionat mai mult. Viaţa mea în Londra s-a împărţit între cursurile de la universitate, job-ul part-time pe care îl am din noiembrie şi care mă ajută sa îmi acopăr toate cheltuielile, funcţia de student reprezentativ în Departamentul de Matematică al Universităţii, internship-uri. Anul acesta am avut două internship-uri, la EY-Big Four Accounting Firm, ca intern în sectorul de Taxe şi la FDM, ca finance intern, un alt job part-time ca Private Mathematics Tutor, oferind meditaţii la peste 50 de copii, pasiunea pentru voluntariat şi, mai ales, funcţia Mathematics Teaching Assistant pe care o am la o şcoală din centrul Londrei-Oaklands School”, povesteşte Delia pentru Mediafax.

Din luna iulie, lucrează la IBM. “Commercial Finance Analyst. Am contract pe un an, până în iulie 2019. Este un placement, după care o să mă întorc la facultate din nou, să termin al treilea an. Studiile sunt de trei ani. Acum tocmai am terminat al doilea an la facultate. IBM este una dintre cel mai mari companii din lume şi doar 1-2% dintre aplicanţi reuşesc anual să primească o ofertă. Am susţinut în total şapte interviuri: interviuri telefonice, assessment centre, interviuri pe Skype si teste de finanţe, contabilitate, engleză şi matematică”, explică Delia Ionete, pentru Gândul.