Povestea bradului de Crăciun din Baia Mare

Aseară, 16 noiembrie, în Baia Mare s-a adus un brad de Crăciun de o înălțime impresionantă, dar acest gest a provocat multe critici la adresa administrației orașului.

„Trebuie să înțelegem faptul că acest moment simbolic de a aduce un brad și de a-l oferi comunității nu este un gest împotriva naturii și împotriva mediului, dar totuși să nu uităm că de fiecare dată există un raționament prin care tăiem arborii și, mai mult decât atât, există un amenajament silvic, arborii care au o vârstă prea înaintată nu mai au nici o valoare.

Din altă perspectivă noi vrem să întâmpinăm 1 Decembrie , respectiv 30 Noiembrie (Sf. Andrei) cu bradul ornat . Nu vom avea patinoarul amplasat așa cum facem de obicei în jurul bradului. Lucrul acesta se va întâmpla săptămâna viitoare , pentru a lăsa manifestările de 1 Decembrie să fie la adevărata valoare.

De data aceasta fiind totuși și un an simbolic , se suprapune într-un fel peste 100 de ani de România , bradul va fi ornat în alb , doar lumini albe.

Cred că aș fi unul dintre oamenii cu cea mai multă răbdare din lume ca să număr luminițele , pe de altă parte nu știm care este desimea acestui brad și câte ornamente vor intra , sau câți metri liniari de instalație electrică , dar va fi un brad foarte, foarte frumos. Prin simplitatea lui o să dea o anumită noblețe în plus la ceea ce avem noi, cel mai nobil Centru istoric al orașului , iar culoarea va fi dată de tot ceea ce înseamnă evenimentele pe care le desfășurăm aici, copiii veniți la patinoar, animația pe care vrem să o creăm începând cu 5 Decembrie când îl așteptăm pe Moș Nicolae aici, cu copiii, împreună cu toate cluburile copiilor și asociațiile copiilor care se ocupă de dans , teatru și alte activități , le vom oferi și cadouri.

Am învățat după 8 brazi să nu mai îmi consum energia numărând beculețe și măsurând câți metri are un brad, ci ceea ce este important este că va fi bradul cu cel mai mare suflet din România .

A fost darul celor de la Direcția Silvică din Maramureș, partenerii noștri în ceea ce construm noi aici în Parcul Natural Firiza și mulțumita lor cât și cetățenilor din Blidari, Ferneziu și Firiza că ne-au înțeles că le mai deranjăm traficul, că venim cu bradul prin cartierele lor, le mulțumim celor din Baia Mare pe care i-am deranjat un pic în trafic .”- a spus primarul Municipiului Baia Mare