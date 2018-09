Poluarea atmosferică reduce nivelul de inteligență al oamenilor

Aerul pe care îl respirăm are un efect nebănuit asupra vieții noastre. Știm deja că traiul într-un oraș poluat, unde calitatea aerului este foarte proastă, provoacă în timp probleme de sănătate destul de grave. Apar alergii, boli respiratorii și poate crește inclusiv riscul de cancer.

Poluarea are însă asupra noastră și un alt efect, mai puțin evident. Trei cercetători de la Universitățile Yale, Peking și Beijing au descoperit că aerul poluat reduce în timp nivelul de inteligență al locuitorilor.

În cadrul studiului, cercetătorii Xin Zhang, Xi Chen și Xiaobo Zhang au supus la teste de matematică și lingvistice 25.000 de oameni din 162 de regiuni din China. Apoi au analizat rezultatele și le-au clasificat în funcție de condițiile de poluare atmosferică. La teste au participat voluntari de ambele sexe, de la adolescenți până la bătrâni.

Oamenii de știință au observat o legătură imposibil de omis: cele mai slabe rezultate la teste erau înregistrate de locuitorii zonelor mai poluate.

Fenomenul de declin cognitiv a fost observat mai ales la persoanele în vârstă, prin urmarea poluarea are acest efect pe termen lung.

De asemenea, aerul poluat crește riscul de boli nerodegenerative, iar cel mai puternic efect este observat la bărbați.

Studiul nu explică modul în care poluarea provoacă declinul cognitiv, dar este posibil ca aerul plin cu substanțe novice să afecteze materia albă din creier, care are un rol esențial în comunicarea dintre regiunile cerebrale.

Studiul a fost publicat în jurnalul online Proceedings of the National Academy of Sciences.