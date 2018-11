Paul Stănescu a demisionat: „Nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun!

Vicepremierul Paul Stănescu și-a anunțat luni, 26 noimebrie demisia din Guvern. Acesta a anunțat că renunță la funcţia de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

“În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoştinţă că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16.495/26.11.2018″, a precizat Paul Stănescu, într-o declaraţie transmisă AGERPRES.

Totodată, Paul Stănescu a afirmat că nu s-a ”agăţat niciodată de vreun scaun” şi a acceptat mandatul său de ministru “la insistenţele conducerii partidului”.

“Am spus-o şi o repet: sunt un om de onoare, responsabil şi implicat, nu am urmărit niciun interes personal şi nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistenţele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcţie, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi exercita atribuţiile la minister cu responsabilitate şi implicare, în aşa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproşeze”, a arătat Stănescu.