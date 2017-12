Participare globală la concursul “Maramureş – cultură şi tradiţii în inima Europei”

Până în data de 30 noiembrie 2017, Radio România Internațional a organizat un concurs de cultură generală cu titlul “Maramureş – cultură şi tradiţii în inima Europei”.

Concursul a trezit interesul ascultătorilor, 301 dintre aceștia oferind răspunsuri corecte și complete. Întrebările la care au fost invitați ascultătorii să răspundă sunt următoarele:

În ce parte a României se află judeţul Maramureş? Răspuns: Nord.

Cum se numeşte un vestit monument de artă funerară, una dintre principalele atracţii ale zonei? Răspuns: Cimitirul Vesel de la Săpânța.

Câte biserici maramureşene din lemn sunt incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO? Răspuns: 8.

Care este oraşul reşedinţă de judeţ? Răspuns: Baia Mare.

Premiile şi menţiunile concursului sunt constituite din obiecte de promovare culturală a Maramureşului.

Un mesaj deosebit de emoționant a fost transmis celor de la Radio România Internațional de Fan Hongjie, din China: “Vizitând pagina de web a RRI am aflat că aţi început un nou concurs şi am fost peste măsură de bucuros. De fiecare dată când particip la concursurile de cultură generală ale RRI am o nouă ocazie de a învăţa lucruri noi legate de România. Astăzi, România are un loc aparte în sufletul meu. În memoria copilăriei mele s-a sădit o rădăcină adâncă. (…) Te iubesc din adâncul sufletului, România!”

Concursul a fost organizat împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare, Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Filiala Baia Mare a Uniunii Artştilor Plastici, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului.

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată aici.

Robert Bandi