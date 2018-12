Paralela 45 a vândut toate zborurile Baia Mare – Antalya, pentru data de 18 iunie 2019. Cursele de pe Aeroportul Internațional Maramureș către Antalya vor începe marți, 11 iunie

Paralela 45, al doilea mare operator de turism care a anunțat că va lansa zboruri spre Antalya, Turcia, de pe Aeroportul Internațional Maramureș a transmis, în cursul zilei de miercuri, 19 decembrie, că toată zborurile din Baia Mare către Antalya au fost vândute pentru ziua de 18 iunie 2019. Cursele din Baia Mare către Antalya vor începe marți, 11 iunie 2019, ultimul charter cu aproximativ 200 de locuri la bord urmând să decoleze în 17 septembrie, cu retur în 24 septembrie din Antalya. În pachetul oferit de agenție va fi inclus transportul gratuit din Baia Mare, Satu Mare și Sălaj către Aeroportul Internațional Maramureș în ziua zborului, dar și transportul spre aceleași locații, la întoarcere.



La conferința de presă care a avut loc la Aeroportul Internațional Maramureș, în cursul lunii noiembrie 2018, Mircea Spătar, directorul Agenției Paralela 45 a arătat că a găsit disponibilitate și deschidere pentru introducerea acestui zbor din Baia Mare, iar motivul pentru care a fost ales Aeroportul Internațional Maramureș a fost aria largă de acoperire care include atât zona noastră, cât și județele Satu Mare, Sălaj și chiar zona Moldovei.

Paralela 45 este a doua agenție de turism care va pune la dispoziția doritorilor zboruri charter către Antalya, din Baia Mare, după ce compania Christian Tour a anunțat deja că va avea curse din 17 iunie 2019, până în 16 septembrie 2019, cu plecare în fiecare zi de luni, de pe Aeroportul Internațional Maramureș.

”Mulțumesc, încă o dată, Agenției Paralela 45 că ne-a ales ca parteneri și mă bucur să aflu că, într-o singură lună, al doilea zbor al lunii iunie 2019 a fost rezervat integral de pe Aeroportul Internațional Maramureș. Am convingerea că, în lunile care vor urma, toți cei trei mari operatori de turism care au ales să zboare de pe Aeroportul Internațional Maramureș vor anunța constant astfel de succese, fapt care ne conferă tuturor un plus de încredere. A existat multă neîncredere referitor la capacitatea Consiliului Județean Maramureș de a gestiona acest proiect important, dar prin seriozitate și dăruire am reușit să oferim un plus maramureșenilor”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

În postarea care poate fi văzută pe pagina de socializare a Agenției Paralela 45 se precizează că ”Antalya din Baia Mare este un real succes, iar cursa din 18 iunie 2019 este vândută în totalitate. Cu multă muncă și perseverență toate cursele vor zbura pline, așa că rezervați din timp dacă doriți să prindeți locuri pe aceasta cursă. Avantajele zborului din Baia Mare sunt acelea că se oferă gratuit transport din oraș la aeroport și retur, în doar două ore turiștii ajung în Antalya, există o gamă largă de hoteluri atât pentru familii cât și pentru cupluri, iar raportul calitate/preț este foarte bun pentru regimul de masă all inclusive”.