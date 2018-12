Organizaţia Femeilor Liberale Maramureş, şedință festivă în An CENTENAR – FOTO

La sediul Partidului Naţional Liberal de pe Bulevardul Bucureşti din Baia Mare, doamnele liberale s-au reunit la o şedinţă festivă care să marcheze Anul Centenarului. La evenimente a fost invitată şi dr. Viorica Cherecheş, reprezentantul PNL Maramureş în Parlamentul României.

“Centenarul Marii Uniri este un moment important pentru toţi românii şi a fost sărbătorit şi de către doamnele liberale maramureșene într-un mod inedit. Ne bucurăm că am avut-o alături şi pe doamna doctor Viorica Cherecheş, deputatul nostru. La şedinţă am trecut în revistă toate acţiunile derulate de către OFL în perioada 1ianuarie -29 noiembrie 2018 şi pot să vă spun că sunt aproape 50. Nu am omis nici acțiunile și proiectele pe care urmează să le derulăm până la sfârșitul anului. A fost şi o informare privind temele abordate la Ședința Biroului Executiv Național al OFL în vizita efectuată la Parlamentul European de către reprezentantele liberale maramureșene”, a spus Mihaela Câmpan, copreşedintele OFL Maramureş.

După analizarea, dezbaterea și aprobarea primelor subiecte de pe ordinea de zi a ședinței, doamnele liberale au avut parte de o plăcută surpriză. Un grup de copii însoţiţi de profesor Alina Scăunaşu a susţinut un minirecital de cântece şi poezii patriotice care au dat forţă, unitate şi credinţă poporului român de-a lungul anilor.

“La Momentul Aniversar CENTENAR am avut o frumoasă surpriză din partea unui frumos și inimos grup de copilași care ne-au încântat cu un mic spectacol destinat Centenarului Unirii. Ei au recitat poezii și au cântat cântece patriotice. Atmosfera de mare sărbătoare a fost întregită de costumele populare purtate cu mândrie de micii patrioți. Prin glasurile lor de copii au cinstit înaintaşii noştri care au înfăptuit UNIREA. Felicitări, dragi copii! Abnegația și spiritul lor patriotic ne oferă speranța și încrederea că dragostea de țară se transmite din generație în generație. Mai departe ei vor scrie istoria acestei minunate țări, România!”, a mai spus Mihaela Câmpan, copreşedinte OFL Maramureş.