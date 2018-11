Orașul Iași câștigă titlul „Capitala Tineretului din România”, ediția 2019-2020

Comisia pentru Guvernanța titlului de Capitala Tineretului din România, alături de Primăria Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș, au anunțat sâmbătă, 10 noiembrie 2018, în cadrul Galei Tineretului din România, orașul câștigător în competiția Capitala Tineretului din România 2019-2020. Evenimentul s-a desfășurat în Baia-Mare, actuala deținătoare a titlului.

#rISeUP!, conceptul câștigător care a adus titlul la Iași, este bazat pe un buget consolidat estimat la aproximativ 500.000 de euro. Împreună cu titulatura de Capitala Tineretului din România, Iașiul va intra în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro, oferit de Banca Comercială Română, co-inițiator al programului național Capitala Tineretului din România. Mandatul noii Capitale a Tineretului își va produce efectele în perioada 2 mai 2019 – 1 mai 2020.

Analizarea și jurizarea canditaturilor orașelor finaliste au fost realizate urmărind o serie de criterii fundamentale. Accentul a fost pus pe coerența viziunii, claritatea obiectivelor și însemnătatea misiunii, dar și modalitățile de a corela proiectele propuse cu strategia pentru tineret și cu respectarea politicilor publice de tineret. Componența juriului a fost variată, printre cei 20 de membri remarcându-se reprezentanți ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizațiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare sau ai unor instituții publice.

În calitate de Capitala Tineretului din România, Iașiul își dorește să poată antrena tinerii, organizațiile de tineret și întreaga comunitate ieșeană într-un amplu proces de dezvoltare urbană. #rISeUP! urmărește dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și initiativele îndreptate către tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporite.

„Actualmente, în municipiul Iași trăiesc peste 351.000 de locuitori, dintre care aproape jumătate sunt copii și tineri cu vârste cuprinse între 0 și 35 de ani. În procesul de pregătire al candidaturii am organizat o serie de întâlniri cu mediul academic și cu cel privat, dar și o serie de consultări între ONG-urile din oraș, cu participarea a peste 600 de elevi din liceele ieșene. Urmare a acestor întrevederi am indentificat un interes autentic și o dorință semnificativă de implicare din partea celor prezenți. În acest context, prin programul “Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020” ne dorim să punem, împreună, bazele unei colaborări sustenabile și durabile între structurile de tineret, autoritățile publice locale și mediul de afaceri din județ. Astfel, toate proiectele care se vor derula sub umbrela conceptului #rISeUP! sunt menite să creeze cadrul ideal unde domeniile de interes pentru tineri să devină domenii relevante pentru și partenerii noștri instituționali și cei din mediul privat”, au declarat reprezentanții Municipiului Iași.

Adițional premiului de 50.000 de euro câștigat de tinerii ieșeni împreună cu primăria municipiului Iași, pentru acoperirea și întregirea sumelor stipulate în bugetului proiectului aportul financiar va veni din partea administrației publice locale. Nu vor fi neglijate însă nici sursele adiționale de finanțare provenite din partea mediului de afaceri privat.

„Capitala Tineretului din România a plecat de la ideea unei competiții care să ne ajute să vorbim mai mult despre tineri. În momentul în care am demarat acest proiect am pornit de la un gând foarte simplu. Deși pare destul de ciudat, tinerii nu se se află pe agenda publică din România și am fost plăcut surprinși că în momentul în care am prezentat această propunere către autoritățile publice locale am găsit o deschidere extrem de mare, la un nivel cât se poate de practic. Susținem că tinerii, pentru a se dezvolta și a-și dori să trăiască în România, au nevoie de un mediul locativ propice, de job-uri bune și, evident, acces la tot ce înseamnă viață socială. Pentru a ne putea îngriji de toate aceste aspecte, este necesar ca la masa negocierilor să se regăsească, simultan, organizațiile de tineret, autoritățile publice locale și, bineînțeles, reprezentații mediului privat. Este mersul firesc al unei dezvoltări armonioase și asta ar trebui să se întâmple în toate orașele din țară. Celebrăm astăzi Iașiul, Capitala Tineretului din România 2019-2020, și suntem convinși că tinerii ieșeni vor fi un model pentru generațiile viitoare și vor aduce o serie de schimbări pozițive în comunitatea din care fac parte”, a declarat Nicoleta Deliu, Director al Departamentului Comunicare Corporativă și Afaceri Comunitare, BCR.

“Tinerii, în special tinerii români, sunt îndeajuns de puternici să atingă orice obiectiv își propun. Proiectele orașelor finaliste se bucură de toată apreciarea noastră și ne-am dori ca nu doar proiectele Capitalei alese să ajungă să fie implementate, ci toate proiectele inițiate de tineri. Programul Capitala Tineretului din România este deschizător de drumuri în ceea ce privește colaborarea dintre organizațiile de tineret, autoritățile publice locale și mediul privat, iar anul acesta am reîntărit această afirmație. Le doresc succes tinerilor din ieșeni în execitarea mandatului Iași Capitala Tineretului din România 2019-2020 și îi asigurăm de întreaga noastră colaborare”, a declarat Tudor Ogner, Președinte, Federația Tinerilor din Cluj.

“Există un imens potențial de dezvoltare la nivel de țară, iar tinerii sunt actorii principali care vor conduce la înfăptuirea acestor transformări. Prin acțiunile pe care le întreprind, ei au capacitatea să schimbe viitorul și să pună în valoare orașele care i-au văzut crescând. În 2016, împreună cu colegii din Comisia de Guvernanță, am pus bazele programului Capitala Tineretului din România. Iată-ne azi, trei ani mai târziu, în momentul în care sărbătorim cea de a patra ediție Capitala Tineretului din România. Felicit echipa Iașiului pentru eforturile depuse și le doresc să lucreze la implementarea conceptului care le-a adus titlul cu același entuziasm de care au dat dovadă încă de la momentul depunerii candidaturii”, a adăugat Mihai Dragoș, Președinte, Consiliul Tineretului din România.

„Am convingerea că tinerii pot schimba multe dintre lucrurile care astăzi nu le sunt tocmai pe plac, dar că nu pot face asta singuri. Pentru cei care își doresc cu adevărat să potențeze sectorul de tineret și să genereze un suflu nou în rândul comunității există Capitala Tineretului din România. Nu vorbim despre o simplă titulatură ci vorbim despre un program ambițios, un program menit să creeze o sinergie între mișcarea de tineret, autoritățile publice locale și mediul privat de afaceri. Vorbim despre viziune, dezvoltare urbană prin tineri și despre calitatea vieții – aspecte care pot convinge tinerii să rămână, să construiască, să co-creeze orașele românești. După momentele Timișoara, Băcău și Baia Mare, astăzi Iașiul ne-a demonstrat, din nou, că se poate”, a subliniat András Farkas, Grupul PONT, Secretar General al Guvernanței pentru Capitala Tineretului din România.

Programul Capitala Tineretului din România este inițiat și coordonat de Comisia de Guvernanță pentru titlul de Capitala Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

Despre Capitala Tineretului din România

Programul național „Capitala Tineretului din România” își propune să elaboreze strategii de dezvoltare locale pentru tineri și să-i implice activ în procesele decizionale din orașele lor pe teme ce țin de educație, cultură, politică demografică și alte domenii de interes pentru ei. De asemenea, își propune să stimuleze autoritățile publice locale și companiile private să susțină și să se implice în implementarea proiectelor propuse în cadrul programului.

Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de „Capitala Tineretului” și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. „Capitala Tineretului din România” a fost lansat în anul 2016, iar primul oraș din România care a purtat acest titlu a fost Timișoara, urmat de Bacău și Baia Mare, care deține acest titlu începând cu 1 mai 2018.

Organizatorii programului sunt Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România, dintre care fac parte Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română. Guvernanța Programului Capitala Tineretului din România a demarat formarea unui juriu independent care înglobează atât membri reprezentanți ai unor instituții publice cât și ai sectorului privat și al celui neguvernamental.

Mai multe detalii despre program pe www.capitalatineretului.ro.