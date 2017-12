Opinie: Dezvoltarea turismului nu se pupă cu fanfaronada politică

Datorită mărinimiei de care dă dovadă Consiliul Județean Maramureș, ne-am bucurat vreo 10 zile de evenimentul “Crăciun în Maramureș”.

Am putea fi tentați să spunem că pe scenele amplasate în cadrul evenimentului și-au făcut apariția artiști renumiți pe plan național și internațional sau oameni de cultură cărora le-ar fi stat nemaipomenit de bine în rolul de ambasadori ai Maramureșului.

Așa ar fi fost normal să se întâmple. Contrar așteptărilor, am asistat la un “Crăciun în Maramureș” paralel, eveniment în care atenția celor prezenți a fost captată de parada cojoacelor făcută de politicienii maramureșeni.

Sosiți cu alai mare de prin toate părțile Maramureșului, figurile politice și-au pasat microfonul pe scena neîncăpătoare de la Muzeul Satului. Atât aceștia, cât și invitații de onoare, s-au întrecut în cadrul probei “100 de mulțumiri pe secundă”. Cine a câștigat? Toată lumea, evident.

Neîncăpătoare a fost scena, neîncăpătoare au fost și ulițele satului pe care s-au înghesuit “miile de participanți” revendicate de Consiliul Județean Maramureș.

Mă întreb: cât la sută dintre cei prezenți sunt turiști sosiți special pentru evenimentul “Crăciun în Maramureș”? Înainte de deschiderea oficială din 23 decembrie, evenimentul a fost promovat prea puțin ca să credem că turiștii au dat năvală pe poarta de la Muzeul Satului.

În plus, scrie negru pe alb chiar în comunicatul emis de biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș: “… manifestarea ”Crăciun în Maramureș” a început la Muzeul Satului iar apoi, an după an, a crescut atât în emoție, cât mai ales în numărul de manifestări care se desfășoară în preajma Crăciunului, în mai multe unități administrativ-teritoriale din Maramureș”.

Foarte bine spus! Emoțiile au crescut, iar manifestările s-au întins în tot județul precum o caracatiță călărită de Ștefan Hrușcă. Dar turiștii unde sunt?

Deschiderea oficială a evenimentului “Crăciun în Maramureș” a avut loc în urmă cu 5 zile, însă ecourile acesteia se simt și azi, căci opinia publică din Maramureș e hrănită în continuare cu fanfaronada politică de la Muzeului Satului.

Până la urmă, ar fi mai interesant să aflăm care obiectiv e mai important pentru administrația județeană: dezvoltarea turismului în Maramureș sau promovarea politică a celor care au prins un loc în față prin diferite puncte ale județului? Căci dezvoltarea turismului nu se pupă cu fanfaronada politică.

Sursă foto: Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș

Robert Bandi