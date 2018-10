Ocolul Silvic din Borşa contractat pentru a salva o pădure din Cluj care a devenit raiul hoţilor de lemne

O pădure din zona comunei Măguri Răcătău, judeţul Cluj, a devenit raiul hoţilor de lemne în condiţiile în care prejudiciul estimat depăşeşte, din 1990 până în prezent, 31 de milioane de lei. Pădurea este fără pază de trei ani, astfel că furturile de lemn au continuat nestingherite.

Reprezentanţii Gărzii Forestiere Cluj au declarat că din anul 2015 pădurea a rămas fără pază, astfel că furturile de lemn au continuat nestingherite.

„Garda Forestieră Cluj a derulat în 2013 o serie de controale, fiind descoperită o cantitate de peste 152.000 mc de lemn tăiat ilegal din pădurea Măguri Răcătău cu o valoare estimată de 30,3 milioane de lei, când aceasta era în administrarea Direcţiei Silvice. Am constatat că este vorba de tăieri istorice care datează după 1990, din cauza proastei gestionări a pazei. De pe o suprafaţă de 463 de hectare a dispărut vegetaţia forestieră fără documente. După anul 2015, când pădurea a rămas fără pază, furtul de lemne a continuat, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 700.000 de lei. De-a lungul anilor am aplicat şi amenzi în urma neregulilor constatate”, au spus sursele citate.

Pădurea aparţinând Composesoratului Măguri Cluj ocupă o suprafaţă de 2.000 de hectare şi a rămas nepăzită din anul 2015, din cauza unor litigii între membri pentru conducerea asociaţiei, care au creat un vid de putere şi de lipsă de decizie, la care s-a adăugat acumularea unor datorii.

Composesoratul a fost înfiinţat în anul 2000, iar în anul 2013 a acumulat datorii importante, moment în care s-a pus problema intrării în insolvenţă. O nouă conducere a asociaţiei composesorale a reuşit redresarea situaţiei, pentru ca în 2014 Composesoratul Măguri să fie preluat de o altă grupare, care a continuat acumularea de datorii de aproximativ 80.000 de lei şi a refuzat să mai plătească paza asigurată până în 2015 de pădurarii Ocolului Silvic Someşul Rece.

„Abia acum cei de la composesorat se află în procedură de predare a suprafeţei forestiere către un ocol silvic privat din comuna Borşa, judeţul Maramureş, pentru efectuarea pazei”, au mai spus reprezentanţii Gărzii Forestiere Cluj.

În august 2015, în zona în care au avut loc defrişări ilegale a izbucnit un incendiu puternic care a afectat peste şase hectare din pădurea de la Măguri Răcătău, fiind necesară intervenţia unui elicopter de stingere incendii de la MAI existând suspiciuni că hoţii de lemne au pus focul pentru a-şi acoperi urmele şi a împiedica evaluarea prejudiciului.

Reprezentantul Composesortului Măguri Cluj, Gavril Roba, a declarat că speră ca, odată cu semnarea contracului cu ocolul silvic din Borşa, judeţul Maramureş, să se oprească furturile de lemn.

„Cei de la Borşa sunt în proces de preluare a pădurii de la Măguri Răcătău şi sperăm ca de la 1 ianuarie 2019 să se ocupe de paza pădurii. A fost lăsată în paragină câţiva ani şi şi-a bătut joc cine a vrut şi a furat. Înainte de 2015 paza a fost asigurată de cei de la Ocolul Silvic Someşul Rece şi şi-au bătut joc cum au vrut, s-a furat cel mai mult cât era pădurea sub pază. Din 2015 nu am mai putut să plătim datoria de 80.000 de lei către ocol, nu am mai avut bani, de aici a apărut problema cu neasigurarea pazei. S-a mai furat şi în perioada asta, dar mai puţin”, a spus Roba.

Acesta a subliniat că pădurea din Măguri Răcătău a început să crească faţă de anul 2014 în urma unor acţiuni de plantare de copaci.