Oana Pellea, despre gestul lui Florin Iordache: unicul moment când Parlamentul României a fost înnobilat a fost când a păşit Majestatea sa Regele Mihai în sala Parlamentului

Reacţiile la cele întâmplate azi în Parlamentul României, respectiv semnele obscene făcute de deputatul Florin Iordache, nu au întârziat să apară pe reţelele de socializare.

Iată ce scrie Oana Pellea pe pagina personală de facebook.

“UNICUL MOMENT CAND PARLAMENTUL ROMANIEI A FOST INNOBILAT A FOST CAND A PASIT MAJESTATEA SA REGELE MIHAI IN SALA PARLAMENTULUI. In rest… gesturi obscene, minciuni, scandal, lupte mizere pentru putere, legi strambe dictate de Putere. Vazandu-l pe Iordache azi in Parlament cu gesturi de golan… mi-a fost clar in ce hal au ajuns cei de la Putere si cum au transformat Parlamentul intr-un maidan. Mi e rusine de ce traim si de pasivitatea noastra”.