O româncă i-a cântat Papei Francisc

Maria Moldovan, o dejeancă în vârstă de 24 de ani, și-a îndeplinit recent unul dintre cele mai mari visuri ale sale: i-a cântat Papei Francisc, chiar la Vatican.

Dejeanca spune despre ea că iubește muzica de mică şi a început să cânte de la o vârstă fragedă. A învățat la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” Dej (a IX-a și a X-a) și la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (ultime două clase), iar apoi a continuat studiile la Academia de Muzică ”Gh. Dima”. Maria, o fire ambițioasă și cu dorință de a realiza mai mult, nu s-a oprit aici. A aplicat pentru o bursă în Roma, pentru a studia Muzicoterapia, și a fost admisă. În paralel, dejeanca a început un master, la Academia de Muzică (fiind în anul trei) și s-a înscris și la Facultatea de Psihologie din Cluj.

De mică, Maria a avus un vis: să reușească într-o bună zi să îi cânte Papei. ”Marele meu vis a fost să ajung să cânt Sfântului Părinte, însă știam că acest lucru nu este chiar atât de ușor de realizat. Dar nu am încetat să sper și să cred că într-o zi va fi posibil. Astfel, am dat audiții pentru a intra intr-un cor care aparține de Vatican și care este prezent la multe evenimente cu Sfântul Părinte. Corul se cheamă <<Corul Diecezei de Roma>> și este dirijat de monsegnor-ul Marco Frisina, unul dintre cei mai mari compozitori și dirijori din Vatican. Deși este atât de renumit, monsegnor-ul este extrem de modest, mereu emană o prezență caldă, un zâmbet sincer și o privire blândă. De mică îi ascultam muzica și îl admiram, iar muzica sa mereu a avut un impact puternic asupra mea. Si faptul că am luat audițiile și am intrat in corul dânsului, pentru mine ca și muzician, înseamnă foarte mult”, a declarat pentru Dej24.ro Maria Moldovan, cea care și-a început cariera interpretând muzică folk, sub coordonarea profesorilor dejeni Kinga Nan și Ștefan Lako.

În urmă cu câteva zile, visul dejencei de a-i cânta Papei s-a îndeplinit. Cu ocazia comemorării liturgice a Sfintei Cecilia, fecioară și martiră, considerată ”patroana spirituală a muzicii”, în perioada 23-25 noiembrie, la Vatican a avut loc cea de-a treia Întâlnire Internațională a Corurilor Parohiale (în organizarea Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări), unde s-au reunit peste 8000 de cantori și muzicieni de pe toate continentele.

În prima zi s-au desfășurat o serie de conferințe pe tema muzicii sacre, iar între acestea Corul Diecezei de Roma – din care face parte și Maria – a cântat. A doua zi, participanții la Întâlnirea Internațională a Corurilor au fost primiți în audiență de Papa Francisc, iar apoi dejeanca – alături de colegii ei din cor – a susținut un concert în cinstea Sfintei Cecilia.

”Pentru mine a fost un moment cu o încărcătură emoțională foarte mare. Practic marele meu vis a devenit realitate. Muzica pe care o cântam atunci era absolut înălțătoare, plus că eram acompaniați și de orchestră, și asta a făcut ca acest moment să fie și mai solemn și emoționant. Mi-aș dori să pot explica prin cuvinte ce am simțit în acel moment, însă cuvintele sunt prea mici pentru a reda exact bucuria pe care o simțeam. Pot doar să spun ca sunt cu adevărat o persoană binecuvântată și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru”, ne-a mărturisit Maria, care este și compozitor, nu doar interpret.

Cea de-a treia zi s-a încheiat cu Sf. Liturghie prezidată în bazilica San Pietro de mons. Rino Fisichella (unde corul din care face parte Maria a cântat din nou) și cu rugăciunea ”Îngerul Domnului” în Piața Sfântul Petru condusă de Papa Francisc.

Sursa: Dej24.ro