O nouă ediție a taberei ”Viață și Culoare” – Adevăr și Provocare

În perioada 10 – 15 iulie are loc Tabăra ”Viață și culoare” 2017 – Adevăr și Provocare, organizată an de an de o echipă tânără de voluntari, la Bloaja, în județul Maramureș.

Tabăra se adresează tuturor celor care doresc să iasă din cotidian și să petreacă timp cu Dumnezeu și cu propriile lor persoane, într-o ambianță deosebită. În cadrul taberei, participanții vor lua parte la mai multe seminarii pe mai multe domenii: relații, public speaking și emoții, inteligență emoțională, dezvoltare personală și profesională, apologetică, coregrafie, fotografie și compoziție muzicală.

Dintre artiștii și vorbitorii care vor participa și ei la aceste zile de relaxare și deconectare pe care își propune tabăra să le ofere celor interesați, îi amintim pe: Caleb, Pas, Pumn de Țărână, Cristi Cazacu, Boboc, Ecou, Pas, Revers, Vlad Crîznic, Oli Oniga, Daniel Bujeniță, Mihai Decean, Alin Sucilea, Vali Paul, Ioan Roman.

Taxa de înscriere este de 50 de lei, mâncarea nefiind inclusă în preț, aceasta găsindu-se, în schimb, pentru cumpărare, la fața locului. Cei interesați se pot înscrie accesând următorul link: https://goo.gl/dYwoy5