O nouă cursă charter Baia Mare – Antalya și retur

Al doilea mare operator de turism și-a anunțat intenția de a pune la dispoziția maramureșenilor, sătmărenilor, sălăjenilor și chiar a moldovenilor o nouă cursă charter cu destinația Baia Mare – Antalya și retur. Aceasta va pleca de pe Aeroportul Internațional Maramureș începând cu data de 11 iunie 2019, zborurile urmând să aibă loc în fiecare zi de marți, până în 17 septembrie 2019, cu retur din Antalya în 24 septembrie.

În pachetul oferit de agenție va fi inclus transportul gratuit din Baia Mare, Satu Mare și Sălaj către Aeroportul Internațional Maramureș în ziua zborului, dar și transportul spre aceleași locații, la întoarcere. Mai mult, Mircea Spătar, directorul Agenției Paralela 45 a explicat că tarifele, care vor porni de la 399 de euro, urmând să crească în funcție de perioada aleasă pentru vacanță, vor include și transportul de la aeroportul din Antalya către hotelul ales pentru petrecerea sejurului și returul la aeroport în ziua plecării, precum și ghid în limba română pe teritoriul Turciei.

La conferința de presă organizată luni, 12 noiembrie 2018, în Salonul oficial din incinta Aeroportului Internațional Maramureș au fost prezenți directorul Aeroportului Internațional Maramureș, Dorin Buda, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, directorul Agenției de turism Paralela 45, Mircea Spătar și primarul orașului Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean. În cuvântul său, Dorin Buda a mulțumit Agenției Paralela 45 că a ales Aeroportul Internațional Maramureș pentru introducerea acestei curse charter către Antalya. Acesta a subliniat faptul că, în urma investiției realizate de Consiliul Județean Maramureș, orice categorie de aeronave pot ateriza și decola de pe Aeroportul din Baia Mare, fără nici un fel de restricție. Mai mult, a precizat că, față de Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj, pista aeroportului din Maramureș este mai lungă cu 100 de metri.

Mircea Spătar, directorul Agenției Paralela 45 a arătat că a găsit disponibilitate și deschidere pentru introducerea acestui zbor din Baia Mare, iar motivul pentru care a fost ales Aeroportul Internațional Maramureș a fost aria largă de acoperire care include atât zona noastră, cât și județele Satu Mare, Sălaj și chiar zona Moldovei.

”Am ales Baia Mare și nu Satu Mare, pentru că acolo suntem oarecum strâmtorați de Oradea. În urma analizei realizate putem spune că, doar în 2018, 50.000 de români au ales să zboare în Antalya, de pe Aeroportul din Cluj Napoca. Charterele pe care le vom pune la dispoziția doritorilor vor avea în medie 200 de locuri, iar avionul va zbura indiferent de numărul clienților care vor alege ca destinație Antalya, cu plecare din Baia Mare, prin agenția noastră. Prețul unui bilet all-inclusive va porni de la 399 de euro, tarifele urmând să fie modificate în funcție de perioada aleasă pentru concediu”, a declarat Mircea Spătar.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că Paralela 45 este a doua agenție de turism care va pune la dispoziția doritorilor zboruri charter către Antalya, din Baia Mare, după ce compania Christian Tour a anunțat deja că va avea curse din 17 iunie 2019 până în 16 septembrie 2019, cu plecare în fiecare zi de luni de pe Aeroportul Internațional Maramureș.

”Mulțumesc Agenției Paralela 45 că ne-a ales ca parteneri și îmi doresc să avem cât mai multe curse care să plece din Baia Mare spre diverse destinații dar am convingerea că, în scurt timp, vom reveni cu noi surprize. A existat extrem de multă neîncredere în ceea ce privește capacitatea Consiliului Județean Maramureș de a gestiona acest proiect, dar prin seriozitate și dăruire am reușit să oferim un plus maramureșenilor. Banii pe care îi folosim pentru finanțarea Aeroportului sunt mulți dar sunt justificați, iar acum urmează studiul de fezabilitate pentru noul terminal pe care îmi doresc să îl finanțăm din fonduri europene. Un alt fapt îmbucurător este că, la Guvernul României a fost semnat contractul de finanțare de 37,5 milioane de euro ca ajutor de stat pentru schema de investiții aprobată pentru UACE Dumbrăvița, iar investiția totală va fi de aproximativ 130 de milioane de euro”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea. Președintele CJ Maramureș a arătat că poartă discuții intense cu administrația băimăreană, dar și cu primarii din Tăuții Măgherăuș și Recea, pentru a se găsi rute alternative către Aeroport dat fiind faptul că, odată cu investiția de la UACE și charterele care vor pleca din Baia Mare, traficul va fi mult mai aglomerat. O astfel de investiție ar urma să fie realizată printr-o Agenție de Dezvoltare Intercomunitară, cu sprijinul CNAIR, în cursul anului 2019.

Și primarul orașului Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean și-a arătat încântarea că Aeroportul Internațional Maramureș devine un pol de dezvoltare extrem de important, precizând că, în cel mai scurt timp, noi companii vor anunța zboruri din Baia Mare.