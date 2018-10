O medalie de bronz și două calificări pentru sportivii de la Prodance 2000 în finalele Campionatului Național de Clase al României

Sportivii de la Școala de dans Prodance 2000 au obținut o medalie de bronz, 2 calificări în finale și 5 calificări în semifinale la Campionatul Național de Clase al României desfășurat sâmbătă și duminică, 29-30 septembrie, în Cluj-Napoca. De asemenea, în urma rezultatelor obținute, trei dintre perechile de performanță de la Prodance 2000 au trecut în clase superioare.

Campionatul Național de Clase este una din cele mai importante competiții de dans sportiv, la care participă cele mai bine pregătite perechi de performanță din toată țara, în acest an fiind înscriși peste 1000 de sportivi.

Medalia de bronz a fost obținută de perechea formată din David Popa și Melisa Indolean, la clasa Hobby 10-11 ani.

Calificări în finalele concursului au reușit perechile: Luca Mădăras-Aluaș (Shall We Dance Șomcuta Mare) cu Isabel Surdu Katona (locul 7 la Precompetițional 3 dansuri 8-9 ani) și Sebastian Silaghi cu Dalia Bărbos (locul 5 la clasa B 14-15 ani Standard).

În semifinale s-au calificat perechile: Gabriel Hegheduş și Marisa Nedelea (clasa D 12-13 ani), Adrian Pop și Anca Dunca (clasa D 14-15 ani), Darius Frîncău și Daria Neamțu (Latino Angels Dej) (clasa C 14-15 ani Standard), Christian Barkoczi și Ștefana Prună (clasa C 14-15 ani Standard) și perechea formată din Sebastian Silaghi cu Dalia Bărbos (clasa B 14-15 ani Latino).

În urma punctelor obținute la această competiție, trei perechi de sportivi de la Prodance 2000 au trecut în clase superioare: Luca Mădăras-Aluaș (Shall We Dance Șomcuta Mare) și Isabel Surdu Katona au trecut în clasa Hobby 6-9 ani, Adrian Pop și Anca Dunca au trecut în clasa C 14-15 ani, Darius Frîncău și Daria Neamțu (Latino Angels Dej) au trecut în Clasa B 14-15 ani.

Următorul concurs la care vor participa perechile de performanță de la Prodance va fi „Cupa Prodance” ediția a IX-a, care se va desfășura în 14 octombrie în Baia Mare. Competiția este organizată de școala de dans Prodance 2000 și face parte din șirul evenimentelor care marchează 18 ani de activitate a clubului.