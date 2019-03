O elevă a fost trasă de păr de un profesor. Acesta a comis-o în timp ce-și aștepta sentința pentru fapte similare

Profesorul de sport Vasile Maternik, de la școala generală din Șanț a fost condamnat în urmă cu două zile la 4 luni de închisoare cu suspendare. Culmea. Cu doar câteva zile înainte ca judecătorii să se pronunțe, acesta o comitea din nou și trăgea de păr o copilă, în timpul orelor de sport.

Problemele cu profesorul de sport Vasile Maternik, care a predat atât în Rodna, cât și în Șanț, au început încă din anul 2012. Dascălul pare să nu își poată controla nervii când vine vorba despre copiii pe care ar trebui să îi învețe.

În ciuda faptului că s-au deschis mai multe dosare penale pe numele său, acesta a scăpat de fiecare dată doar cu sancțiuni administrative. În 2018, profesorul a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, după ce în 2017 bătea un copil de 11 ani și o adolescentă de 13, în aceeași zi.

Sentința, care nu este definitivă, a venit în urmă cu două zile, mai exact în data de 19 martie. Judecătorii l-au condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare și îl obligă să presteze 30 de ore de muncă în folosul comunității.

Se pare totuși că profesorul nu se poate controla și pace. În timp ce-și aștepta sentința în dosarul deschis în 2018, profesorul o comite din nou și trage de păr o copilă din Școala Generală „Enea Grapini”, chiar în timpul orelor.

Incidentul a fost semnalat la 112, iar pe numele profesorului a fost depusă încă o plângere penală tot pentru purtare abuzivă, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, Diana Pintea. Culmea, o zi mai târziu, profesorul se prezenta la școală cu o cerere de concediu medical și cu o fractură la o mână. Ce s-a întâmplat… nimeni nu știe exact.

„Profesorul este în concediu de boală. Are o fractură la una dintre mâini și este în concediu medical. Am stabilit o comisie de cercetare disciplinară care o să hotărască ce se întâmplă cu dânsul, având în vedere această condamnare. Mereu am aplicat sancțiuni în ceea ce-l privește. I-am desfăcut și contractul de muncă, însă trebuie să-l primesc la școală potrivit Codului Muncii”, a explicat pentru Bistrițeanul.ro, directorul școlii „Enea Grapini” din Șanț, Daniel Sasu.

Sursa: Bistrițeanul.ro