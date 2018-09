O biserică pe care fiecare maramureșean trebuie să o viziteze. Biserica de Lemn din Ieud

Biserica veche din deal de la Ieud a fost construită de familia nobilă locală Bâlea, la începutul secolului al XVII-lea.

Biserica este cu un secol mai veche decat biserica de lemn din Ses, a doua biserica de lemn din sat si una dintre cele mai vechi pastrate în Maramures.

Pictura bisericii este executata in stil bizantin de pictorul originr din maramures, Alexandru Ponehalschi, direct pe lemn, in anul 1782. In pronaosul bisericii se pastreaza o scara de lemn ce are aceeasi varsta cu biserica.

In biserica exista mai multe icoane vechi din lemn, ce dateaza din secolele XVI – XVII, precum si o colectie valoroasa de icoane pe sticla. Totusi unul din cele mai importante lucruri ce trebuie mentionate despre biserica Ieud este ca aici a fost gasita cel mai vechi manuscris in limba romana, supranumit „Cronicile de la Ieud”, manuscris de o valoare inestimabila ce dateaza din anul 1391.