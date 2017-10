Noaptea Albă a Galeriilor ! În Baia Mare manifestarea este la a doua ediţie

O nouă ediție a Nopții Albe a Galeriilor invită publicul din Baia Mare si alte unsprezece orașe ale tarii, să parcurgă un traseu nocturn în compania artei contemporane! Peste 150 de galerii, spatii alternative, huburi creative si ateliere de artisti se deschid si creeaza un traseu nocturn pentru a oferi publicului un program variat si dinamic.

In Baia Mare, Atelierul Memorial Vida Gheza din Piata Libertatii nr 17, va asteapta intre orele 20-24 la expozitia ”Gheza Vida si prietenii sai artisti” – o expozitie de pictura, sculptura, grafica si arta decorativa.

Galeria Partner de pe str Vasile Lucaciu nr 13 a pregatit expozitia personala jubiliara a lui Madarassy Gyorgy, organizata cu ocazia implinirii varstei de 70 ani. Program 21-01.

„Noaptea Alba a Galeriilor / NAG continua si in acest an dificil pentru cultura din Romania organizarea unui eveniment care ofera publicului un bun prilej de intalnire si dialog cu arta contemporana. NAG creaza un alt fel de harta a oraselor in care case particulare, spatii industriale sau institutii culturale devin pentru o noapte cele mai importante repere din spatiul urban. Multumim tuturor partenerilor nostri pentru sprijinul acordat si nu in ultimul rand oamenilor extraordinari care fac posibil acest eveniment!”, a spus Suzana Dan, fondator Asociatia Ephemair – organizator NAG national.

Aplicatia Noaptea Galeriilor

Si anul acesta venim in ajutorul tuturor celor ce vor sa aiba parte de o experienta NAG cat mai completa si le oferim mai mult decat o harta prin lansarea aplicatiei Noaptea Galeriilor, disponibila atat pentru Android, cat si pentru iOS.

Cu ajutorul aplicatiei, utilizatorii se vor putea loga cu ajutorul contului de Facebook, apoi se vor localiza pe harta orasului in care se afla, vor putea vedea distanta pana la locul evenimentelor din apropiere si isi vor putea organiza un traseu personalizat cu spatiile favorite. Nu in ultimul rand, utilizatorii vor primi notificari in timp real cu informatii despre vernisaje, recomandari si sfaturi pentru folosirea aplicatiei. Aplicatia Noaptea Galeriilor si site-ul evenimentului contin programul tuturor oraselor participante in cadrul Noptii Albe a Galeriilor 2017.