”Ne unim cu patria mamă”, titlul tabloului donat de un maramureșean instituției Consiliului Județean

În preambulul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri a României, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, l-a primit în cabinetul său pe Radu-Ioan Tărțan, un maramureșean patriot care a dorit ca, în An Centenar, să ofere instituției județene un tablou care va rămâne pentru posteritate.



”Am ales să donez un tablou Consiliului Județean Maramureș numit ”Ne unim cu patria mamă” și semnat de un pictor pe care special îl admir și îl stimez în mod special, N.D. Cabadaief. Tabloul a fost realizat de marele pictor când săliștenii s-au pregătit să plece la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918. Eu am achiziționat lucrarea cu aproximativ două decenii în urmă, de la Lidia, fiica lui Cabadaief, cu care pot spune că, în timp, am legat o strânsă prietenie. Mai mult, tabloul pe care l-am donat Consiliului Județean, în semn de apreciere și pentru a cinsti cum se cuvine Centenarul Marii Uniri este autentificat de fiica artistului, în partea stângă, sub ramă.

Nu pot spune că atunci când l-am cumpărat m-am gândit vreun moment că îl voi dona, fiind, prin definiție, și un mic colecționar de artă, iar între lucrările pe care le dețin, Cabadaief este, de departe, cel mai vizibil. Acum însă mă bucur că am ales să fac acest lucru pentru că apreciez în mod special omenia celor care conduc județul azi, așa cum apreciez și ajutorul pe care l-au oferit pentru organizarea taberei ”Culori Unite în Maramureș”. Am simțit că, acum, locul acestui tablou este în cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș”, a arătat colecționarul Ioan Radu Tărțan.



Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, cel care a primit lucrarea semnată de Cabadaief în numele Consiliului Județean Maramureș a arătat că apreciază în mod deosebit gestul colecționarului maramureșean, iar tabloul se va regăsi la loc de cinste, în cabinetul președintelui.

”I-am mulțumit în mod special maramureșeanului Radu-Ioan Tărțan pentru această donație deosebită care, tuturor, ne face cinste. Am subliniat faptul că, instituția Consiliului Județean a susținut și va continua să susțină, și în viitor, proiectele cultural-artistice care au loc la nivelul județului Maramureș, însă acest dar este un semn de apreciere că eforturile pe care le facem sunt răsplătite din adâncul inimii. Mai mult, mesajul tabloului este elocvent în An Centenar, an în care, la nivelul întregii țări am sărbătorit 100 de ani de când Transilvania s-a unit cu patria mamă, România. Și este ceea ce îmi doresc în continuare pentru acest an, să fim uniți și să renunțăm la ură și dezbinare, la ranchiună și violență. Prin astfel de gesturi sincere și curate, noi, românii, și în special maramureșenii, putem arăta că am înțeles moștenirea pe care ne-au lăsat-o părinții noștri și pe care dorim să o transmitem, mai departe, copiilor noștri”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.