Narcis Neaga, directorul general al CNAIR, în vizită de lucru la Consiliul Județean Maramureș, pentru situația drumurilor naționale

Narcis Neaga, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a aflat zilele acestea într-o vizită de lucru în Maramureș, fiind însoțit Cristian Andrei, director general adjunct al Direcției Generale Exploatare Infrastructură Rutieră, Mihail Bășulescu, director Direcția Dezvoltare Drumuri Naționale, poduri și variante ocolitoare și Radu Băruță, director general regional DRDP Cluj. Echipa venită de la CNAIR a evaluat lucrările efectuate dar și starea drumurilor naționale pe DN 18, DN 18B, DN 17C și DN 19.

În dimineața zilei de joi, 5 iulie, reprezentanții CNAIR s-au aflat în cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, pentru a stabili programul de lucrări pentru perioada următoare. Directorul general al CNAIR, Narcis Neaga a declarat că a văzut, alături de colegii săi, lucrările pe DN 18 Baia Mare – Sighet, unde se înregistrează în prezent un progres de finalizare de 95%, lucrările urmând să fie încheiate în 2018.

”Tot anul 2018 va fi termenul de închidere al lucrărilor pe DN 18 Moisei Borșa (lot1), dar și Borșa – Șesuri (lot2), unde execuția este realizată în procent de 65 – 70%. O vizită de lucru am efectuat și pe DN 18B, zona Baia Mare – Târgu Lăpuș, unde vom începe în regie proprie, în luna august, repararea și reasfaltarea acestui tronson prin procedeul de reciclare in situ. DN 17C, drumul de la Moisei spre Bistrița (ieșire la Salva), introdus la modernizare în 2018 va fi finanțat prin fonduri europene. Un alt tronson de 17 kilometri de drum national aflat pe raza localității Negrești Oaș, care a fost vizitat de echipa CNAIR este DN 19 Livada – Sighet, un drum acoperit cu dale din beton, aflat într-o avansată stare de deteriorare, care va fi supus expertizei în 2018, dorindu-se ca, în anul 2019 să fie finalizat. Prin prezența noastră în Maramureș am discutat și despre un posibil parteneriat între CNAIR, Consiliul Județean Maramureș, Primăria Municipiului Baia Mare, Primăria orașului Tăuții Măgherăuș și Primăria Recea, în vederea realizării unei variante ocolitoare a municipiului Baia Mare, în zona Aeroportului Internațional Maramureș, care să ducă la fluidizarea traficului. În această vară urmează să avem o nouă întâlnire în Baia Mare, pentru stabilirea direcțiilor specifice fiecărei porțiuni din drumurile naționale menționate mai sus”, a declarat Narcis Neaga, directorul CNAIR.

Gabriel Zetea: Consiliul Județean dorește corelarea lucrărilor desfășurate pe drumurile naționale cu lucrările executate pe drumurile județene

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a discutat cu directorul CNAIR, Narcis Neaga, despre corelarea lucrărilor derulate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe drumurile naționale din Maramureș, cu programul de investiții derulat de instituția Consiliului Județean pe drumurile județene. ”Mă bucur să văd că, în sfârșit, investițiile Guvernului României pe DN 18 se apropie de final și, în acest an, vom avea drumuri naționale rehabilitate la standardele așteptate de către maramureșeni. Aștept cu interes întâlnirea de luna viitoare unde, alături de Primăria Baia Mare, Primăria Tăuții Măgherăuș și Primăria Recea vom pune bazele unui parteneriat public – public, astfel încât varianta ocolitoare a municipiului Baia Mare să defluidizeze traficul pe DN 1C. Dezvoltarea în viitor a Aeroportului Internațional Maramureș presupune și investiții în rețeaua rutieră de acces, pentru că infrastructura pe care o avem înspre și dinspre Aeroport este depășită. Deschiderea Aeroportului pentru pasageri și dezvoltarea facilităților cargo nu se pot face decât în situația în care există o infrastructură adecvată traficului rutier”, a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.