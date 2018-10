Mulţi români au 10.000 de lei în conturi şi habar n-au de ei

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a calculat că între 500.000 de români până la un milion nu ştiu faptul că au în contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, fiind convinşi că au mai puţin sau deloc, potrivit datelor prezentate marţi.

„Aproape un milion de români au cel puţin 10.000 de lei în cont (n.r. – în contul de Pilonul II de pensii) şi nu cunosc acest lucru. Asta înseamnă că fie consideră că au mai puţin de 10.000 de lei, fie că nu ştiu deloc că au bani în Pilonul II. Asta reprezintă un lucru care să ne dea şi nouă de gândit (n.r. – ca asociaţie şi fonduri de pensii private) şi românilor”, a spus Radu Crăciun, preşedintele APAPR, într-o conferinţă de presă.

Estimarea s-a făcut pe baza unor extrapolări. Într-un studiu sociologic realizat de către compania de cercetare Isra Center, la solicitarea APAPR, una dintre întrebări a fost „Ştiţi câţi bani aveţi în contul de pensii?”. Doar 3% dintre respondenţi au afirmat că au peste 10.000 de lei.

„În paralel, am calculat, din estimările noastre, câţi ar avea, de fapt, peste 10.000 de lei. Am descoperit discrepanţa dintre calculul nostru teoretic şi statistica pe care o sugera analiza noastră. Prima dată am crezut că este o greşeală de calcul, pe care am refăcut-o, revalidat-o. În final, am ajuns la concluzia că aproape un milion de români, cu siguranţă, peste 500.000 – 600.000, au cel puţin 10.000 de lei în contul lor, fie că nu ştiu că au atât de mult, fie nu ştiu deloc”, a detaliat Crăciun.