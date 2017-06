Moțiunea de cenzură. O nebunie de tot râsul

Panem et circenses, cu pâine mucegăită și circ cu clovni la patru ace. Acesta este modul în care s-a desfășurat moțiunea pentru înlăturarea celor trei măscărici umflați în pene, ultimii reprezentanți ai unui guvern abandonat de propriul creator. Ideea de gladiatori impunători care-și dau viața pentru libertate lipsește cu desăvârșire de pe scena acestui Colosseum al rușinii numit Parlament. Deși majoritatea discuțiilor și părerilor gravitează în jurul ideii de război în cadrul PSD-ului, aș vrea să mă delimitez puțin de această știre clișeu care face deja înconjurul presei și nu reprezintă altceva decât o oportunitate de a înainta în spațiul public idei de suprafață cu iz de învățături și morale fără o aplicație practică în viața reală.

Ce s-a petrecut ieri în Parlament a fost pe lângă sublinierea ideii că trebuie să fi practic sărac cu duhul să mai crezi că o formațiune politică actuală poate să reprezinte în mod sănătos interesul alegătorului care nu este altceva decât un produs de sezon ce trebuie cumpărat în momentele potrivite, cu ”videri”, ”oloi” și vrăjeli, o dovadă a superficialității și prostiei patologice ce guvernează mințile dezolante ale politicienilor. Bătălia ” discursurilor” de ieri nu s-a bazat pe încercarea de a rezolva o problemă reală. În mod respingător, a fost văzută ca o oportunitate de a face un pic de spectacol și campanie pentru presă, fiecare formațiune alegându-și tactica proprie de a-și propaga tâmpenia în spațiul public.

Acestea fiind spuse, haideți să facem o simplă analiză de bun simț a acestor discursuri. Mă rog, a celor care merită amintite nu pentru profunzimea sau capacitatea lor de a mișca ci mai degrabă pentru efectul de regurgitare provocat. Discursul grupării PSD (Dragnea\ Grindeanu) a fost o dispută clasică între doi indivizi care n-au putut bate palma într-o afacere. Grindeanu, susținut din spate de domnul Ponta și presupusele Servicii care-i pompau aer în ouă pentru a le face mai impunătoare și Dragnea, veșnic calm, stăpân pe situație și încrezător în incapacitatea aerului din ”ghiulelele„ trădătorlui Grindeanu de a-și îndeplini scopul. O comedie amară care nu a făcut altceva decât să zdruncine zidul puternic de încredere pe care PSD a reușit să-l clădească în ultimii ani, zid pe care mulți dintre reprezentanții electoratului pesedist probabil îl vor utiliza pentru acțiuni de eliminare a surplusului de apă din organism ca să fiu cât de cât decent.

Discursul PNL (Raluca Turcan) a fost o copie a exact aceluiași discurs pe care această doamnă odioasă l-a utilizat și în timpul campaniei din 11 decembrie. Un discurs pro Iohannis în care acesta este glorificat pentru ”realizările„ sale nemaipomenite și pentru benzina de proastă calitate care-i curge prin supapele de origine nemțească. De altfel este singurul discurs și părere pe care doamna Turcan le poate produce, întrucât cu toții putem fi de acord cu capacitățile…politico-logice îndoielnice de care a dat dovadă în toate aparițiile publice. O minte ”sclipitoare” cu un chip pe măsura dezastrului numit PNL.

Din partea grupării somnoroșilor de serviciu care nu știu pe ce planetă trăiesc (USR), am avut ”onoarea” de a-l avea în fața noastră sau în spatele ecranelor, pe domnul deputat Dan Pană. Manifestând aceeași lipsă de material cerebral ca și ”bufonul de curte imperială” Dan Nicușor, mințile noastre au fost și de această dată atacate de pseudo-discursul stângaci citit cu emoție și repeziciune demnă de cea mai hilară serbare de sfârșit de an școlar. O demonstrație penibilă de susținere a unor principii și idealuri pe care în mod trist, le încalcă sau pur și simplu le ignoră.

Aceștia sunt principalii protagoniști pe care am ales să-i prezint, protagoniști al veșnicului război pur personal în care interesul public nu există. Ceea ce se desfășoară în momentul de față pe scena politică nu este, nu a fost și nu va fi niciodată despre noi. Totul e o mare afacere în care indiferent câte analize efectuăm și câți indivizi ocupă străzile, povestea va fi despre cât de bogați devin ei și cât de neajutorați rămânem noi. Deci iluziile că tot acest show care ne este servit zilele astea are ca scop rezolvarea unor probleme reale cu efect direct asupra bunăstării generale sunt pure inepții.