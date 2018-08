Modificări importante la extragerile loto de duminică, 2 septembrie

Tragerile loto de duminică, 2 septembrie, vor avea loc începând cu ora 17:00 şi vor fi transmise înregistrat, pe TVR1, începând cu ora 19:10.

Duminică, 2 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto ale lunii august Loteria Română a acordat 17.588 de câştiguri în valoare totală de 575.217,05 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,96 milioane lei (peste 854.000 de euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 819.000 lei (peste 176.000 de euro).

La Joker, la categoria I este în joc un report în valoare de peste 2 milioane lei (peste 444.000 de euro) iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 973.800 de lei (peste 210.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 25.200 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 226.000 de lei (peste 49.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este in joc un report in valoare de peste 97.000 de lei (peste 21.000 de euro).

Jucătorii şi reprezentanţii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. ‘Loteria Romana’ S.A. telefon 0372.137.351/e-mail [email protected]