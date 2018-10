Misterul icebergului care pare tăiat intenționat în formă de dreptunghi, lămurit de NASA

O fotografie uimitoare, distribuită de NASA pe Twitter, în care apare un ghețar de forma aproape perfectă a unui dreptunghi a stârnit dezbateri pe internet.

Misteriosul bloc de gheață, plutitor, de formă dreptunghiulară a fost surprins în apropiere de calota glaciară Larsen C, din vestul Antarcticii. A stârnit inters și uimire datorită unghiurilor sale de 90 de grade aproape nenaturale.

NASA a surprins imaginea cu ghețarul neobișnuit în cadrul ”Operațiunii Icebridge”, o misiune al cărei scop este de a documenta în fotografii regiunile polare ale Pământului pentru a înțelege cum s-a schimbat gheața (grosime, loc, acumulare) de-alungul anilor.

Deși aisbergul dreptunghiular pare ciudat, este în întregime un fenomen natural. Se numește aisberg tabular sau insulă de gheață. Aceștia au versanți abrupți și o suprafață plană în partea lor cea mai înaltă, foarte asemănătoare platourilor montane.

”Deci, aceasta este faza cu ghețarul. Avem două tipuri de aisberguri. Cel la care toată lumea se gândește, cel care a scufundat Titanicul, care arată în partea superioară ca niște prisme sau triunghiuri iar partea inferioară (n.r. sub apă) este uriașă. Și cele tabulare. Acestea sunt întinse și netede, lungi, ca o foaie de tort” a spus Kelly Brunt, expert NASA în gheață pentru livescience.com.

Brunt, profesor la Universitatea Maryland, a explicat și cum s-a format ciudatul aisberg. ”S-a desprins din calota glaciară Larsen C. Ce îl face neobișnuit este că arată ca un dreptunghi/pătrat” a mai spus Brunt. Potrivit ei, aisbergul este proaspăt format pentru că nu este afectat de vânt și apă la colțuri, prin urmare nu va rămâne în această formă multă vreme.

În ceea ce privește dimensiunile sale, Brunt estimează că are o lungime de 1,6 kilometri. Ce este sub el? 90% dintr-un ghețar este de obicei ascuns sub apă. În acest caz are tot o formă geometrică, similar cu ce este la suprafață, susține expertul.

Specialistul nu ar sfătui pe nimeni să calce pe aisberg în ciuda dimensiunilor sale. Nu s-ar răsturna, însă pentru că este mai mult lung decât adânc, este instabil și s-ar putea rupe. Cel mai bine e sa-l admirăm de la distanță, explică Brunt.