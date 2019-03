Mircea Dinescu, leafă de “boier” de la TVR. Cât încasează lunar poetul

Poetul Mircea Dinescu încasează lunar de la postul public de televiziune un salariu de “boier” pentru emisiunea pe care o face în fiecare duminică, de la ora 15.30. “Politică şi delicateţuri” prezintă reţetele simple, dar pline de rafinament, ale ospeţelor boiereşti de la începutul de secol XX, asezonate cu opinii tranşante despre evenimentele săptămânii enunţate de invitaţi.

Iată cum arată salariile din TVR, publicate de de-actualitate.ro

Mircea Dinescu – 15.149 de euro încasați

Ion Cristoiu – 9.570 de euro de la TVR

Ionut Cristache, fostul reporter al Antenei 3 care a ajuns realizator al emisiunii Romania 9, încasează de la TVR aproape 8.000 de euro pe luna

Marius Pieleanu – 8.097 de euro

Cristian Gheorghe – 8.774 de euro

Radu Soviani – 5.586 de euro.

Cornel Nistorescu – 2500 euro/luna

Ion M. Ionita (plecat intre timp) – 3000 euro/luna

Daniel Apostol – 2000 euro/luna

Timeea Bereczki – 4000 lei/luna

Miruna Munteanu – 6000 lei/luna de la TVRi

Florin Iaru – 6400 lei pe luna pe TVR2

Liviu Mihaiu are un contract foarte bine întocmit, în interesul său, normal. Dacă nu are mai mult de două ediții pe lună este plătit cu 1.300 de euro pe ediție, dacă are peste trei, se mulțumește cu 1000. Total, 13.100 de euro/sezon.