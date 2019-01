Michael Schumacher, la aniversarea de 50 de ani. Detalii inedite din viaţa marelui campion

Michael Schumacher împlineşte, joi, 50 de ani.

Lupta ultimilor cinci ani, după teribilul accident de schi din 29 decembrie 2013, continuă şi este, cel mai probabil, departe de a fi câştigată, conform puţinelor informaţii scurse către publicul larg, dincolo de zidul de autoprotecţie ridicat de familie. Dincolo de recordurile stabilite în Formula 1, dincolo de cele şapte titluri mondiale şi cele 91 de Mari Premii câştigate, de curse memorabile şi de controversele ce i-au însoţit cariera, rămân poveştile unei jumătăţi de veac, poveştile fanilor, detalii şi amintiri despre cel căruia i s-a spus şi “Baronul Roşu”, şi “Schuminator”, şi “Schumy”, şi “Regele Ploii”, şi-n câte şi mai câte alte feluri.

Unii au văzut în cariera lui Schumacher un lanţ de coincidenţe, o convergenţă spre magicul număr 7, alţii – o dovadă de genialitate, sau, din contră, de aroganţă şi o răutate lipsită de fair-play. ProSport vă propune să îl redescoperim, împreună, pe Michael Schumacher, din 50 de detalii inedite prezentate cartea semnată de Karin Sturm şi publicată la câteva luni de la accidentul care i-a frânt povestea septuplului campion mondial, dându-i un alt curs – “Michael Schumacher. Biografia”.

1. “Nu pot să renunţ la lucrurile care îmi fac plăcere doar pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Dacă o să păţesc vreodată ceva, atunci asta a fost soarta mea”, declara Michael Schumacher, după cel mai serios accident din cariera de pilot de Formula 1 (Silverstone, 1999). Extrasul apare chiar pe coperta cărţii biografice.

2 La patru ani, micuţul Michael conducea prin cartier o maşinuţă pentru copii, ‘tunată’ cu motor de moped (scuter). Când tatăl, Rolf, l-a văzut că a intrat într-un stâlp, a decis că aşa nu este în siguranţă şi l-a anunţat că nu mai are voie să se dea decât pe circuit.

3. Rolf Schumacher, tatăl lui Michael, lucra la întreţinerea pistei de pe circuitul din Kerpen.

4. La început, casca de pilot îi era prea mare lui Schumi, aşa că părinţii i-o umpleau cu cârpe pentru a i-o fixa.

5. Michael Schumacher a câştigat prima sa cupă la vârsta de 5 ani, întrecând copii de 13 sau 14 ani. Trofeul primit era în forma unei maşinuţe albe, montate pe un suport de lemn.

6. În copilărie, Jurgen Dilk l-a însoţit de multe ori la circuit pe Michael Schumacher, pasiunea sa pentru cursele de maşini determinându-l să îl finanţeze pe talentatul puşti. Ani la rândul, i-a condus fan-club-ul oficial, însă în 1985, a fost la un pas să îl facă pe Michael să renunţe la automobilism. Dilk a fost profund marcat de moartea pilotului său favorit de la vremea respectivă, Steffan Bellof, de pe data de 1 septembrie, pe pista de la Spa. De teamă că Michael ar putea păţi. ceva, Dilk i-a cerut să nu mai intre niciodată pe circuit. Însă Schumi l-a convins să meargă mai departe la curse alături de el, vorbindu-i cu lacrimi în ochi: “Nici nu vreau să devin pilot de Formula 1, vreau doar să conduc în continuare karturi şi asta nu e aşa de periculos”

7. Prima întâlnire a lui Michael Schumacher cu legendarul Ayrton Senna a avut loc în 1980. Michael a mers cu tatăl său în Belgia, la Nivelles, pentru a urmări Campionatul Mondial de Karting. Michael a fost fascinat de talentul băiatului cu cască galbenă şi stil spectaculos care a terminat întrecerea pe doi – anume, Senna.

8. V-ar putea surprinde să ştiţi că, la vârsta de 12 ani, Michael Schumacher se strecura prin discoteci alături de colegii mai mari din karting.

9. În 1984, Schumacher devenea, în premieră, campion de juniori al Germaniei, la karting.

10. Schumacher a avut un singur cuvânt pentru a descrie lecţiile de franceză, de câte trei ore pe zi, luate în 1995, pe vremea când pilota un Benetton cu motor Renault: tortură. El nu a avut însă probleme să înveţe engleza, conştient fiind că este un imperativ şi un atu în motorsport.

11. Michael a absolvit un curs de mecanic auto, care i-a adus venituri, la început, de 825 de mărci. Ulterior, s-a bazat pe aceste cunoştinţe pentru a înţelege mai bine maşinile şi pentru a dialoga cu inginerii şi mecanicii din echipele sale.

12. La prima cursă disputată în Formula Ford, prietenii l-au motivat pe tânărul Schumacher arătându-i un număr al revistei Playboy. “Dacă vei câştiga, poţi să îţi alegi una”, i-au spus. Michael a câştigat, şi-a cerut premiul şi a primit o pagină ruptă din revistă.

13. Willie Weber, cel care avea să îi devină manager lui Michael, l-a urmărit prima dată pe viu la recomandarea unor prieteni, într-o cursă din Formula Konig, disputată pe o ploaie torenţială, pe Salzburgring. Plecat de pe locul 7 pe grilă, Schumacher a ajuns lider după doar un tur.

14. Weber a pariat pe Schumacher, luând decizia de a suporta el costurile unui sezon în Formula 3. “La mine nu trebuie să vii cu bani de acasă”, l-a anunţat Weber pe Schumacher. Cei doi au semnat în acelaşi timp un contract de manageriere valabil pe zece ani.

15. Cooptat de Mercedes în programul de tinere talente, Michael Schumacher a reuşit să îşi îmbunătăţească nu doar abilităţile de pilot, ci şi personalitatea, devenind un profesionist desăvârşit. Pentru a scăpa de timiditate, a luat cursuri de retorică şi a făcut simulări de interviuri tv.

16. Michael Schumacher a făcut un prim test cu o maşină de Formula 1, în august 1991, pe un Jordan, echipă pentru care avea să şi debuteze în scurt timp. Maşina verde avea ca sponsor principal băutura răcoritoare 7 Up.

17. Michael Schumacher a primit şansa de a pilota în Formula 1, în premieră, la Spa, datorită unui incident provocat în trafic, la Londra, de pilotul titular Jordan, Gachot. Folosirea spray-ului lacrimogen pentru a-şi face dreptate, atitudinea de justiţiar şi decizia de a angaja 22 de avocaţi nu l-a ajutat pe Gachot să evite puşcăria, situaţie în care Eddie Jordan a fost nevoit să îi găsească rapid un înlocuitor.

18. Schumacher locuia la 100 km distanţă de circuitul de la Spa, însă în momentul în care a trebuit să debuteze acolo, la volanul unui bolid de F1 Jordan, nu cunoştea deloc traseul. Joi, înaintea weekendului de cursă, Michael a parcurs kilometrii pistei cu bicicleta, pentru a învăţa traseul.

19. Ayyrton Senna a avut cuvinte de laude pentru Schumacher la debutul acestuia în Formula 1: “cine ajunge pe locul al optulea la prima sesiune de antrenamente de pe acest circuit, de la Spa, trebuie să fie o persoană deosebită”.

20. Schumacher a luat startul de pe poziţia a 7-a în prima sa cursă de F1. Se calificase cu al 8-lea timp, însă Riccardo Patrase a avut toţi timpii anulaţi din cauza faptului unor probleme cu marşarierul, iar germanul a progresat o poziţie. În cursă însă, Michael a abandonat după nici 600 m, trădat de ambreiaj, din cauza unei greşeli de montaj.

21. Michael Schumacher a concurat o singură cursă pentru Jordan. Irlandezul a încercat să îl forţeze pe german să rămână legat de echipa sa până în 1993, invocând o declaraţie de intenţie semnată de MIchael într-un restaurant, cu o zi înainte de weekend-ul din Belgia, însă justiţia britanică a decis că nu exista legătură contractuală valabilă. Împins şi de Bernie Ecclestone, lui Schumacher i s-a făcut imediat loc la Benetton pentru cursa de la Monza, pilotul titular, Roberto Moreno, fiind pus pe liber pentru că nu ar fi fost în formă suficient de bună şi pasat spre Jordan.

22. Michael Schumacher se pregătea, uneori, cu preparatorul fizic al lui Ayrton Senna şi Gerhard Berger, austriacul Josef Leberer. Înaintea Grand Prix-ului Italiei, Leberer îl căuta pe Schumi în garajul Jordan, dar a fost trimis de acesta la vecinii de la Benetton, echipă ce îl transferase.

23. La Marele Premiu al Japoniei, în 1991, Schumacher a pilotat 35 de tururi cu suport cervical, după ce, în antrenamente, a atacat prea tare un viraj şi a pierdut de sub control maşina, la 310 km/h, s-a răsucit pe pistă şi s-a lovit cu spatele monopostului de zid. Apoi, motorul lui a cedat.

24. Odată cu debutul în F1, Schumacher s-a mutat la Monaco, încercând să se ascundă de privirile indiscrete. “La Monaco sunt atâtea vedete, încât nu îi pasă nimănui de Michael Schumacher”, declara germanul în acel moment.

25. Michael Schumacher zâmbea şi plângea după prima cursă câştigată, la Spa, în 1992. În aceeaşi seară, cunducea la volanul maşinii personale până în Kerpen, apoi îşi lua familia în avion, pentru o vacanţă de o săptămână mult râvnită.

26. Una dintre declaraţiile memorabile ale lui Rolf Schumacher a fost: “Nu am deschis şampanie (n.r. – după prima cursă de F1 câştigată de Michael). Dacă am fi făcut asta la fiecare cursă câştigată de Michael, am fi sărăcit sau am fi devenit alcoolici”.

27. Schumacher i-a dedicat titlul mondial câştigat în 1994 lui Ayrton Senna, la sugestia spontană a unui prieten jurnalist. Fanii taxaseră modul germanului de a bloca întreaga situaţie a accidentului brazilianului, felul în care ignorase subiectul după victoriile repurtate după Imola, iar Michael era terifiat de potenţialul şir de întrebări despre care intuia că vor veni spre el.

28. La aniversarea a 10 ani de căsătorie, Michael i-a dăruit soţiei sale o fermă, în Elveţia, la Givrins, unde Corinna să-şi transforme pasiunea – caii şi călăritul în stil western – în sursă de venit. În 2012, soţii Schumacher au cumpărat o a doua fermă la graniţa statului Texas, în SUA.

29. Pisicile familiei Schumacher au primit numele de Mosley (n.r. Max Mosley, preşedinte FIA între 1993 şi 2009) şi Ecclestone (n.r. Bernie Ecclestone, boss-ul suprem al F1 începând cu anii ’70).

30. “Singuri suntem un cuvânt, împreună suntem o poezie”, era scris pe invitaţiile celor 70 de oaspeţi de la nunta lui Michael şi a Corinnei.

31. Toată viaţa, Schumacher l-a considerat pe Boris Becker un exemplu negativ, declarând: “nu vreau să trăiesc ca Becker, care îşi transformă fiecare chestiune privată într-un eveniment de interes public”.

32. Succesul lui Michael Schumacher şi al produselor din linia sa personalizată a produs o schimbare în comerţul F1. S-a stabilit că la circuit se pot vinde doar produce oficiale. Astfel a înflorit industria de merchandising, un business în expansiune în prezent.

33. Michael Schumacher a petrecut toată noaptea titlul mondial din 1995, alături de membrii staff-ului de la Benetton, iar clubul japonez din apropierea circuitului arăta ca o zonă de război a doua zi dimineaţă. Se dansase pe mese, iar şeful echipei, Flavio Briatore, a trebuit să achite 20.000 de mărci germane pentru reparaţii.

34. Pe final de 1995, la primul antrenament alături de Ferrari, la Monza, Michael Schumacher a fost întâmpinat cu un banner uriaş pe care scria “Mai bine un Alesi azi, decât 100 de Schumacheri mâine”.

35. Îngheţata favorită a lui Michael Schumacher are aromă de fistic şi banane.

36. Schumi a anunţat că va deveni tată, chiar înaintea startului cursei de la Monza, din 1996, pe care mai apoi a câştigat-o.

37. În 1997, valul de critici pornit împotriva lui Schumacher după finala campionatului, de la Jerez, cu scoaterea în decor a lui Villeuneuve a fost atât de puternic încât popularitatea lui Schumi a scăzut dramatic chiar şi în Germania. Obiectele promoţionale cu însemnele lui au rămas pe rafturi luni de zile.

38. După accidentul de la Silverstone, din 1999, medicii nu i-au scos toate bucăţile metalice din picior decât abia în noiembrie 2000.

39. Pentru a doua oară în carieră, după weekendul negru al deceselor lui Senna şi Ratzenberger, Michael Schumacher a contemplat posibilitatea de a se retrage din F1 după accidentul suferit la Silverstone. Şi-a luat timp de gândire zece zile.

40. La insistenţele Ferrari, Michael Schumacher a angajat-o ca purtător de cuvânt înaintea sezonului 2000 pe Sabine Kehm, o jurnalistă din lumea motorsportului cu experienţă.

41. În 2000, în timp ce concura pentru Ferrari, Michael Schumacher şi-a cumpărat o maşină Mercedes, în timp ce rivalul direct, de la McLaren Mercedes, Mika Hakkinen şi-a făcut loc în garaj pentru un Ferrari.

42. Michael Schumacher le-a oferit tifosilor Ferrari un motiv de dublă bucurie pe 8 octombrie 2000: după 5 ani în care a luat lecţii de italiană, dar a refuzat să o vorbească în public, Schumi li s-a adresat fanilor şi jurnaliştilor în italiană la conferinţa de presă de după adjudecarea primului titlu mondial cu Ferrari.

43. După ce l-a învins pe Hakkinen în cursa pentru titlul mondial din 2000, Michael şi Mika au făcut echipă la karaoke, în timpul nopţii, cântând hitul lui Frank Sinatra, “I did it my way”.

44. Presa nu a avut voie, sub ameninţarea unor procese, să publice fotografii cu copiii lui Michael Schumacher. Embargo-ul a funcţionat chiar şi atunci când fiul său, Mick, şi-a făcut debutul în karting.

45. Până în 2022, cartierul Manheim din Kerpenul natal al fraţilor Schumacher va dispărea pentru a face loc şantierelor de lignit. Pista de karting, casa părintească vor fi dărâmate. Legăturile lui Schumi cu Kerpenul s-au rupt, însă, după moartea mamei, Elisabeth, în 2003.

46. După ce s-a retras prima dată din Formula 1, Michael Schumacher a încercat mai multe sporturi extreme: motociclism viteză, salturi cu paraşuta, zbor cu zmeul, scufundări.

47. “În ultima perioadă am învăţat să pierd”, spunea Schumacher despre “era Mercedes”.

48. Ultima cursă a carierei s-a încheiat cu un loc 7 care a închis, simbolic, cercul, pentru Michael Schumacher.

49. Retras definitiv din Formula 1, Schumi a atras-o spre paraşutism şi pe Corinna. Sărind în paralel din avion, el – singur, ea – în tandem, Michael a pus la cale un sărut în înaltul văzduhului, acesta fiind unul dintre cele mai romantice momente descrise în carte: Michael s-a apropiat în zbor de soţia sa, a sărutat-o şi apoi s-a îndepărtat. Şi în iarna lui 2013, înainte de accidentul de la schi, Schumi s-a dat cu paraşuta în Dubai.

50. În primele trei zile de după accidentul de schi din 2013, la fan-clubul lui Michael Schumacher din oraşul natal, Kerpen, au sosit 80.000 de scrisori de susţinere. Apoi, oamenii de acolo au încetat numărătoarea, depăşiţi de volumul imens al corespondenţei.

Michael Schumacher era conştient, dar agitat în minutele imediat următoare accidentului de schi din 29 decembrie 2013. Şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce elicopterul îl transporta spre clinica din Grenoble. Raportat iniţial ca un accident minor, situaţia lui Michael Schumacher s-a adeverit a fi una critică. Supus unor intervenţii chirurgicale succesive, pentru a opri hemoragiile craniene, lui Schumacher i-a fost indusă coma artificială, pentru a i se oferi cele mai bune şanse de supravieţuire. După şase luni, germanul a fost trezit, treptat, însă gradul de recuperare rămâne necunoscut.

Sursa: Biografia. ProSport