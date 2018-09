Mesajul președintelui Consiliului Județean Maramureș, cu prilejul deschiderii anului școlar 2018 – 2019

Prima zi de școală a reprezentat mereu un nou început, o nouă speranță care vine cu emoții atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, vine cu așteptări și dorințe.

Acum, la începutul unui nou an școlar le doresc tuturor copiilor multe succese și realizări în drumul pe care îl vor parcurge, dascălilor le doresc putere de muncă și dorința de a transmite micilor învățăcei toate cunoștințele lor, iar părinților le doresc răbdare și înțelegere pentru ca, la finalul anului educațional, în luna iunie, să privim doar chipuri fericite și zâmbete de mulțumire la festivitatea de premiere a unui an încununat de reușite.

Consiliul Județean Maramureș a susținut în tot acest timp performanța și excelența în educație, așa cum a susținut și învățământul de masă la nivel județean. Prin parteneriatele încheiate cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș am reușit să ne arătăm aprecierea atât față de elevii care au obținut rezultate notabile la olimpiadele naționale și internaționale dar am implementat pentru al doilea an la rând și proiectul ”Primul ghiozdan”, care a adus tuturor copiilor din clasa 0 câte un ghiozdan echipat cu cele necesare pentru studiu.

Mult succes în noul an școlar tuturor elevilor, multă dăruire și putere de muncă tuturor dascălilor și doar satisfacții părinților!

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.