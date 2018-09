Mesajul disperat al unei învăţătoare: “Începe școala și-mi vine să plâng”

Mesajul unei învăţătoare din Arad a devenit viral pe reţelele de socializare. Dăscăliţa a postat într-un grup al învăţătorilor un mesaj în care vorbeşte despre lipsa manualelor pentru elevii din clasa I.

“Începe școala și-mi vine să plâng.

Nu de emoție sau nerăbdare, ci de ciudă, deznădăjdure și neputință.

Vreau să-mi aranjez clasa pentru prima zi de școală. Am în minte un decor festiv, cu manualele pe bănci, cu flori și micul meu cadou pentru fiecare elev. Întreb unde-s manualele. Nu-s! Nu avem încă! Întreb și când vor veni. Nu se știe. Bun …. și eu ce fac? Cum îmi aștept elevii de clasa I, nerăbdători să vadă primul manual din viața lor, fără abecedar pe bancă? Mi se răspunde că trebuia să adun manualele de anul trecut. ( în condițiile in care manualele de clasa I nu sunt transmisibile, cel puțin așa știu eu!) Adică să-mi aștept bobocii cu manuale vechi, scrise pe ele, unele poate rupte.

Norocul meu, dacă-l pot numi așa, e că am luat de la NumLit markere și planșe individuale pentru fiecare băncuță. Mă gândisem că fiecare copil va fi fericit să aibă ”tabla” lui. Dar anul acesta va lipsi lumina, uimirea și bucuria din ochii copiilor, pe care am văzut-o la toate generațiile de elevi, atunci când deschideau primul abecedar.

Începe școala și-mi vine să plâng!!!!”, a scris Monica Elena Bokor.

România se confruntă deja de câţiva ani cu o criză a manualelor. Ministrul Educaţiei Naţionale spunea despre manuale că sunt: „probabil principala sarcină a Ministerului Educaţiei”. Criza manualelor cu care ne confruntăm în fiecare an intră acum într-o nouă etapă: ministrul denunţă criza autorilor de manuale şi amână pentru toamnă constituirea unui grup de lucru prin intermediul căruia vor fi instruiţi profesorii pentru a elabora manuale. Conform legii, „proiectele de manuale şcolare sunt realizate de către autori/coautori şi se depun în formă de manuscris la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în vederea evaluării calităţii ştiinţifice”.