Mesaj pentru militarii români din Afganistan de la elevii unui liceu din Bistrița

Pregătiți pentru a participa la ceremonialul militar și religios desfășurat în municipiul Bistrița, elevii Colegiului Tehnic Infoel Bistrița s-au oprit, pentru câteva minute în fața școlii, pentru a transmite un mesaj militarilor bistrițeni care au sărbătorit Ziua Armatei României, departe de casă, în Baza Militară Aeriană Kandahar, cu gândul la România și cu cei dragi în suflete.

,,Dragi militari bistrițeni, suntem mândri că ne reprezentați țara în teatru de operații din Afganistan, acum în anul Centenarului Marii Uniri! Vă dorim mult succes în îndeplinirea misiunii și vă așteptăm sănătoși acasă! Elevii Colegiului Tehnic Infoel Bistrița vă mulțumesc și vă iubesc! La mulți ani, militari români!”, au transmis elevii de la Infoel Bistrița prin vocea Ionelei Bor și a lui Narcis Rus care au îmbrăcat, pentru această ocazie specială, alături de colegul lor, Alexandru Daniel Martin, costumele populare pe care le-au moștenit de la părinți sau bunici.

„Sunt bucuroasă că am avut ocazia să transmit, în numele elevilor de la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, un mesaj pentru militarii bistrițeni care se află, în aceste momente, departe de casă și de cei dragi, în Afganistan, unde reprezintă România cu profesionalism, la cel mai înalt nivel. Șunt mândră că, în Anul Centenarului Marii Uniri, cei care desfășoară misiuni în teatrul de operații din Afganistan, ajutând instituțiile acestei țări și populația locală, în special copiii, sunt militarii din orașul nostru”, a dezvăluit Ionela Bor, elevă în clasa a XI-a C.

La rândul lui, Narcis Rus, boboc al școlii, a precizat că: ,,Respect militarii români, sunt exemple de patriotism și devotament și totodată, modele de urmat, mai ales în ceea ce mă privește. Sunt onorat că am fost ales să transmit ,,La mulți ani!”, de ziua Armatei României, militarilor din Batalionul 812 ,,Șoimii Carpaților” aflați în Afganistan. Pentru acest lucru, am îmbrăcat costumul popular pe care bunicul meu l-a purtat în ziua nunții sale și care are peste 50 de ani vechime”.