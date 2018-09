Meci istoric pe stadionul din Baia Mare. Naţionala de rugby va juca meciul de baraj cu Portugalia

Nationala de rugby a Romaniei va disputa pe 10 noiembrie 2018, un meci de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship, partida in care va intalni Portugalia. Astazi a fost confirmata oficial locatia acestei intalniri, Stejarii vor juca la Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, ora meciului urmand fi stabilita ulterior.

In urma deciziei World Rugby de a descalifica Romania de la Cupa Mondiala 2019 din Japonia si de a o penaliza cu 25 de puncte ca urmare a folosirii unui jucator neeligibil in partidele de calificare, Stejarii au ajuns pe ultimul loc al clasamentului Rugby Europe Championship 2018. Astfel, Romania trebuie sa joace barajul cu Portugalia, care a castigat Rugby Europe Trophy 2018, al treilea esalon valoric, invingatoarea urmand sa evolueze in editia 2018-2019 a Rugby Europe Championship.

“In Anul Centenarului, ne-am dorit sa jucam un meci la Baia Mare, unde nu am reusit sa mai ajungem cu echipa nationala dupa momentul Revolutiei din Decembrie 1989. Meciul cu Portugalia este foarte important pentru noi, pentru ca ne va mentine in acest esalon valoric si am dorit sa-l jucam intr-un loc unde este o mare traditie pentru rugby, unde avem un Centru de Excelenta pentru juniori care produce de cativa ani jucatori pentru toate loturile nationale.

De asemenea, o foarte mare importanta o are publicul de aici, iubitor al acestui sport, pentru ca Stejarii au nevoie de o sustinere cat mai mare pentru aceasta partida cruciala. Multumim autoritatilor locale pentru interesul si deschiderea pe care au aratat-o in a ne sprijini in organizarea acestei partide si domnului primar, care prin implicarea directa, a facut posibila disputarea acestui meci aici”, a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby.

Romania revine astfel la Baia Mare dupa 29 de ani, singurul meci jucat acolo fiind pe 22 octombrie 1989, impotriva echipei URSS, oaspetii impunandu-se cu 31-21 (4-9) in Cupa FIRA.

Nationala de rugby a Romaniei va disputa in luna noiembrie si doua meciuri test World Rugby, pe 17 noiembrie va intalni Statele Unite ale Americii si pe 24 noiembrie, Uruguay. De asemenea, pe 3 noiembrie, Romania A, selectionata secunda a Romaniei, va intalni intr-un meci de pregatire Kenya, echipa care se pregateste pentru turneul de recalificare la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, ce va avea loc la Paris in luna noiembrie. Locul de disputare al acestor partide urmeaza sa fie stabilit zilele urmatoare.