Marș pentru justiție ! Baia Mare se alătură orașelor care lupta împotriva corupției

Baimarenii sunt asteptati in seara zilei de 5 noiembrie in strada, la un mars pentru justitie . Marsul este programat sa incepa la ora 18 .oo in Piata Revolutiei, iar potrivit organizatorilor este continuarea luptei incepute in urma cu cateva luni de zile.

“Incepe a doua lupta pentru apararea Justitiei si Statului de Drept in Romania. E un razboi de de uzura, asa ca ce putem invata din iarna trecuta e in primul rand sa ne conservam energia, sa nu ne lasam demoralizati usor, sa nu ne asteptam la miracole peste noapte si sa nu ne luam ochii de la scopul nostru. Toate schimbarile de durata cer timp. Asadar sa ramanem consecventi si increzatori in puterea noastra de a schimba Romania, deoarece prin solidaritate ii invingem pas cu pas de fiecare data ‘ -arata organizatorii.

Proteste faţă de proiectele de modificare a legilor justiţiei sunt anunţate,atât în Bucureşti, cât şi în Cluj-Napoca, Timişoara, Galaţi, Alba Iulia, Târgu Mureş, Arad, Iaşi, Sibiu, Constanţa, Suceava, Rădăuţi, Oradea, Craiova, Braşov, Târgu Ocna, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Ploieşti, Bacău, Roman, Lugoj, Deva.

De asemenea, şi românii din diaspora şi-au anunţat susţinerea pentru cei de la Bucureşti, organizând manifestaţii asemănătoare şi în Berlin (în faţa Ambasadei), Zurich, Roma şi Paris.