Maramureşul, judeţul cu cele mai multe proiecte legate de Anul Centenar. Unul dintre ele a fost unic la nivel naţional

Maramureșul a fost județul care a depus la Ministerul Culturii și Identității Naționale cele mai multe proiecte pe tema Centenarului Marii Uniri, iar proiectul ”Drumul Unirii” a fost unic în România.



A fost un proiect frumos, unic în țară, un proiect pentru care am primit, personal, felicitări de la mulți președinți de Consilii Județene, dar și de la diverse oficialități din diferite colțuri ale României. Și m-am bucurat că, încă o dată, Maramureșul a ieșit în evidență într-un mod atât de spectaculos.

“Încă de anul trecut am încercat să stabilim evenimentele și proiectele pe care să le desfășurăm în 2018, dat fiind că am aniversat, acum, nu doar 100 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu România, a Maramureșului cu România, ci și 50 de ani de la reorganizarea teritorială a județului. Și mă bucur că, la final de an, astfel de proiecte încununează munca pe care am depus-o în tot acest timp. Transmit încă o dată felicitări sincere vicepreședintelui Ioan Doru Dăncuș, dar și consilierilor județeni și primarilor din Maramureș care s-au alăturat convoiului nostru. Nu în ultimul rând, aduc calde mulțumiri edililor din localitățile prin care au trecut căruțașii, pentru sprijinul pe care l-au acordat și deschiderea cu care au primit delegația maramureșeană”, scrie Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş pe pagina sa de socializare.