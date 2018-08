Maramureșul intră în curățenie generală pe 15 septembrie 2018!

Joi, 30 august, în sala Europa din Primăria Municipiului Baia Mare a avut loc conferința județeană „Let`s Do It, Romania!”, eveniment ce se va desfășura pe data de 15 septembrie 2018.

Partenerii instituționali ai evenimentului din 15 septembrie 2018 : Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert și Antreprenoriat, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din România.

“În calitate de primar al municipiului Baia Mare am inițiat două campanii importante de curățenie și ecologizare, „Baia Mare, curată!” și „Baia Mare, respiră!”, acțiuni care au fost premiate la nivel național. La prima ediție a evenimentului național „Let’s do it!”, în calitate de deputat al României am premiat cele mai harnice licee si colegii care au participat la campania de curățenie.

Din punctul meu de vedere este o acțiune generoasă care înseamnă implicare dar și conștientizare a comunităților, referitor la ceea ce înseamnă respect față de mediu, ecologie, gestiunea deșeurilor și, prin implicare, un impuls către autoritățile locale, autoritățile județene, instituțiile care monitorizează și gestionează aspecte legate de mediu, deșeuri, de tot ceea ce înseamnă evaluări ale salubrizări, ape, păduri, să treacă la un nivel de abordare mai superior. Și asta înseamnă decizie, asta înseamnă acțiune, și asta implică în primul rând legiferare. Pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte bine să îi conștientizezi pe cetățeni, dar trebuie să le dai și instrumentele ca ceea ce așezi în mintea și sufletul lor să fie chestiuni care să le poată aplica la ei acasă. Este vorba despre modul în care își fac selecția deșeurilor în gospodărie, iar acest lucru trebuie impulsionat cu câteva modele.

Prin evenimente de genul „Let’s do it!” cetățenii sunt conștientizați, învață să trăiască într-un mediu mai curat. Ediția din acest an a evenimentului național va avea loc în data de 15 septembrie.” a menționat primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

“Cei care doresc să participe pe 15 septembrie 2018 la cea mai mare mișcare socială se pot înscrie direct pe platforma https://membership.letsdoitromania.ro/ sau pot să ia contact cu organizatorii județeni, folosind adresele de email : [email protected]; s[email protected].

E un eveniment social, cu importanță majoră pentru comunitatea noastră, mă bucur că azi au răspuns pozitiv principalii factori decizionali ai Maramureșului. Sunt convinsă că numărul participanților va fi unul mare, raportându-ne și la anul 2016 când am ocupat locul 2 la nivel național , atunci au participat un număr de 12000 de voluntari și s-au adunat peste 10000 de saci cu gunoaie, au fost 54 de primării implicate. Vorbim despre voluntariat și responsabilitate.” a menționat Pop Silvia, coordonatorul județean al proiectului.