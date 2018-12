Maramureșul este vedeta unui documentar filmat de Charlie Ottley

Charlie Ottley, autorul faimoasei serii „Wild Carpathia“, prin care România a fost promovată în întreaga lume, revine în Maramureș pentru un nou documentar.

CHARLIE OTTLEY împreuna cu echipa de filmare au fost oaspeti de seama ai satelor Călinești si Budești în Ziua de Crăciun.

Britanicul a vizitat pentru prima data România în 2011, iar de atunci se întoarce in fiecare an. Pentru seria „Flavours of Romania”, jurnalistul a străbătut toate regiunile României. Seria este alcătuită din 9 episoade şi prezintă unele dintre cele mai frumoase şi putin cunoscute locuri ale României. „Flavours of Romania“ militează pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural al României.

Charlie Ottley, care a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol, s-a îndrăgostit de frumuseţile României în timp ce filma seria de documentare „Wild Carpathia“, serie ce avea să facă înconjurul lumii. O serie prin care Charlie Ottley a făcut mai multă reclamă României peste hotare decât au reuşit toate guvernele de după 1990. „Wild Carpathia“ a avut un mare impact peste hotare, audienţa cumulată în cele 110 ţări în care s-au difuzat documentarele ridicându-se la 100 de milioane de telespectatori.

„Cred că România este una dintre cele mai frumoase ţări din lume. Mulţi vest-europeni şi americani au idei preconcepute despre România, idei bazate pe ignoranţă. Şi toţi aceşti oameni nu realizează ce destinaţie fantastică este România. Şi mai cred că România promovează aceleaşi locuri, tot timpul, precum Castelul Bran sau mănăstirile din Moldova. Însă sunt multe alte locuri minunate de văzut în România. Am vrut să arăt românilor şi lumii cât de multe are de oferit această ţară.”– a declarat Charlie Ottley

A.B.