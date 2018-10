Maramureș – județul Unirii pentru scriitori din toată țara

Centenarul Marii Uniri a României oferă prilejul județului Maramureș de a promova valorile autentice ale culturii românești, ale personalităților care au marcat istoria noastră și a Europei din perioada interbelică prin mai multe acțiuni cultural-artistice, în localitățile istorice ale Maramureșului. De asemenea, Maramureșul a devenit un județ al Unirii din prisma faptului că joi, la Consiliul Județean Maramureș, un număr semnificativ de scriitori din localități precum Vâlcea, Sibiu, Iași, Piatra Neamț, Călimănești, Bălcești, Horezu, Roșiorii de Vede, Bacău, Bușteni, București și Câmpina dar și din județul Maramureș, inclusiv din Republica Moldova și Italia, au fost primiți de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea și de prefectul județului, Vasile Moldovan, în cadrul acțiunii „Maramureșul Unirii”. Evenimentul este organizat de Asociaţia Social – Cultural – Creştină „eCreator” –director Ioan Romeo Roșiianu și redactor-șef Marian Ilea. În cadrul întâlnirii de joi, 4 octombrie, atât președintele Gabriel Zetea, cât și prefectul Vasile Moldovan, au primit câte o diplomă și titlul de „Ambasadori ai Maramureșului” din partea conducerii revistei ”eCreator”.

„Ne face plăcere să fim gazde bune, pentru că maramureșenii de fiecare dată se bucură când cineva vine și le trece pragul și le pun pe masă tot ce au ei mai bun. Acesta este sufletul maramureșean și m-aș bucura să regăsiți acest lucru pe unde veți umbla și să reveniți cu drag de fiecare dată. Este nevoie, în acest an, de mărturii scrise, care să rămână încă 100 de ani de la cel mai important eveniment din istoria României. Maramureșul are o miză importantă în ceea ce privește sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Am avut multe personalități care, cu 100 de ani în urmă, au lăsat deoparte siguranța lor personală și s-au gândit doar la scopul acela înălțător legat de unitatea românilor. Vom încerca, prin toate mijloacele posibile, să retrezim în români fibra naționalistă a românilor”, a precizat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Începând de joi și până în 8 octombrie 2018, oaspeții Maramureșului vor vizita și vor participa la diferite acțiuni organizate în localitățile Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Sighetu Marmației, Bârsana, Săpânța, Seini, Ulmeni, Târgu Lăpuș și Rohia. Fotografiile și textele scriitorilor prezenți în această perioadă în Maramureș se vor aduna într-o carte dedicată acțiunii „Maramureșul Unirii”.