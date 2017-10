Mama Fest – ediţie de toamnă Baia Mare ! Un eveniment cu şi despre mame

Proiecte îndrăzneţe, aflate la început de drum, dar şi afaceri de succes iniţiate de mame, toate într-o ambianţă boemă, de toamnă. Se intampla in cadrul Mama Fest, editia de toamna, care are loc in perioada 14 – 15 octombrie. Evenimnetul este gazduit de Centrul Rivulus Pueris apartinand Serviciului Public de Asistenta Sociala Baia Mare . organizatorii spun ca doresc sa prezinte

publicului băimărean produse şi servicii făurite / oferite de către mame care lucrează de acasă, alături de pruncii lor, sau care dezvoltă afaceri de succes fiind mame şi antreprenoare în acelaşi timp

In cele doua zile manifetarea va cuprinde un atelier creativ pentru mămici susţinut de senioarele Centrului Rivulus ; târg cu produse şi servicii de soi, create sau distribuite de SUPER MAME (jucării, haine, home &deco, produse bio, ulei presat la rece, cărţi şi multe alte minunăţii) ; photo corner dar si un seminar de kinetoterapie.

Iata si programul atelierelor cuprinse in cadrul Mama Fest: sâmbătă, în intervalul 10.30 – 12-30, psihologul băimărean Lia Baias va susţine un workshop interactiv intitulat “Cum îngrijim iubirea în cuplu după venirea unui copil?”. Între orele 13.00 şi 15.00, Roxana Cutureanu va susţine seminarul “Emoţii pozitive”. Între 15.00 şi 16.00, Raluca Brezocky Gaia va susţine atelierul “Împletire din hârtie”. În acelaşi interval de timp, va avea loc un cerc de lectură cu Anca Boloş – editura Cartemma. Între orele 16.00 şi 18.00 va avea loc un atelier creativ – “Confecţionare păpuşă pe lingură de lemn”, susţinut de Eva Alexandrina Frenkel, în colaborare cu senionarele Centrului Rivulus.

Duminică, între orele 12.00 şi 14.00 va avea loc seminarul “Stima de sine, imaginea de sine şi rolul ei în dezvoltarea noastră ca persoane”, susţinut de Camelia Filip. Între 14.00 şi 15.00 va avea loc seminarul susţinut de Daniela Puşcaş, intitulat “Deficienţele coloanei la copilul mic şi adolescent”. De asemenea, în intervalul 15.00 – 17.00, Cristina Miia Vlaşin va susţine o “Prezentare manevre de prim ajutor şi dezobstrucţie căi respiratorii”.