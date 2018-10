Mai sunt câteva bilete pentru „We Love Retro”

Cluj-Napoca, 20 octombrie, Sala Polivalentă: C.C. Catch, N-Trance, Masterboy& Beatrix Delgado, East 17, N&D și Brooklyn Bounce DJ.

Sâmbătă, 20 octombrie, începând cu orele 20:00, la Sala Polivalentă Cluj-Napoca va avea loc cea mai așteptată petrecere retro a anului. Cea de-a cincea ediție WE LOVE RETRO, organizată de Spotlight, aduce pe scenă mai mulți artiști de renume ai anilor ’90. În fiecare an festivalul s-a bucurat de câte un nou record de audiență, iar anul acesta biletele sunt aproape Sold Out.

WE LOVE RETRO va pune accent nu doar pe muzică și artiști invitați, ci și pe organizarea, decorul și atmosfera pe care le vor putea trăi toți participanții. WE LOVE RETRO promite o noapte intreagă de distracție, oferind o scenografie complexă care va teleporta invitații într-un show retro de excepție.

Se vor pregăti locații pentru baruri cu peste 60 de barmani, un loc special pentru zona de food-court, iar plata se va face prin “tokenuri” (jetoane), nu prin plată cash. Acest lucru va permite ca servirea să se facă în modul ce la mai rapid, evitând cozile infernale.

Evenimentul va începe la ora 21:00, iar accesul la eveniment se va putea face începând cu ora 20:00. Biletele la eveniment pot cumpăra atât online: www.weloveretro.ro/bilete, cât și în locațiile partenere: Casa de cultură a Studenților, la agenția de bilete, Sala Polivalentă Cluj- Napoca, la caseria de bilete, Platinia Mall, etaj 1 agenția de bilete, Magazinele Cărturești din Iulius Mall, Vivo Cluj, Platinia Mall, rețeaua de magazine Carrefour, Agențiile de turism Wens Tour și Agenția teatrală Cluj.

Prețurile biletelor diferă în funcție de amplasarea locului în sală: Golden Dance – 160 de lei, Standard Dance – 120 lei, Diamond Seat – 160 de lei, Inel I – 130 lei, Inel II – 120 lei, Inel III – 110 lei.