MAI face angajări în Maramureş. Sunt disponibile posturi la “Înmatriculări”

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi vacante de agent de politie (functionar public cu statut special): agent III la Atelierul de Confectionat Placi cu Numere de Inmatriculare al judetului Maramures prevazut la pozitia 168 din statul de organizare al atelierelor, potrivit ZiarMM.

Maramureș – Mai multe posturi de agent de poliție, scoase la concurs Relatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare intre orele 09.00 – 15.00 de la secretarul comisiei de concurs, agent sef principal de politie Ivancea Daniela din cadrul Serviciului Resurse Umane al Directiei Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor la numarul de telefon 021.301.95.70 interior 14367 iar anuntul si conditiile de participare la concurs se gasesc pe pagina de internet a institutiei www.drpciv.ro / sectiunea Cariera /Servicii publice comunitare /Maramures .

ANUNT CONCURS AGENT INMATRICULARI JUD. MM. 20.02.2018

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele posturi vacante de agent de politie (functionar public cu statut special): agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor al judetului Maramures prevazuta la pozitia 17 din statul de organizare al serviciului respectiv;

Relatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare intre orele 09.00 – 15.00 de la secretarul comisiei de concurs, agent sef principal de politie Ivancea Daniela din cadrul Serviciului Resurse Umane al Directiei Regim Permise Conducere si Inmatriculare.

