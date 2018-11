Lotul României pentru meciul cu Portugalia de pe 10 noiembrie

Nationala de rugby a Romaniei va disputa pe 10 noiembrie 2018, un meci de baraj pentru mentinerea in Rugby Europe Championship 2019, in care va intalni Portugalia. Partida va avea loc la Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, de la ora 14:00 si va fi transmisa in direct pe Telekom Sport.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic, format din Thomas Lièvremont, Danie de Villiers, si Danut Dumbrava, a stabilit un lot de 34 de jucatori, 19 inaintasi si 15 jucatori de treisferturi. Din acestia, 7 evolueaza in Franta, unul in Anglia, 7 sunt de la CSA Steaua, 8 de la CSM Bucuresti, 7 de la Timisoara Saracens, 3 de la Baia Mare si unul de la Clubul Sportiv Scolar 2 Baia Mare. In acest lot, noua jucatori se afla inaintea debutului pentru Stejari: Alexandru Savin, Marius Iftimiciuc, Damian Stratila, Daniel Plai, Tudor Boldor, Alexandru Bucur, Ionel Melinte, Zaharia Vladut si Paul Popoaia. Cel mai tanar jucator convocat este Paul Popoaia, 18 ani si 5 luni, legitimat la Clubul Sportiv Scolar 2 Baia Mare. Stejarii se afla in cantonament la Baia Mare, de duminica, 4 noiembrie.

“Obiectivul pe care il avem este evident, acela de a castiga acest meci cu Portugalia. Toata lumea cunoaste cat de importanta este aceasta partida si nimeni nu-si poate imagina Romania in a treia divizie valorica a rugbyului european pentru ca locul echipei nu este acolo, ci trebuie ca pe viitor sa privim inspre mai sus. In ceea ce priveste jocul, cel putin pentru acest meci cu Portugalia, nu vom schimba totul, insa cel mai important va fi sa punem accent pe punctele forte ale jucatorilor romani cu o determinare mult mai mare. Ne bucuram ca avem un moral pozitiv, victoria cu Kenya este importanta pentru ca a adus multa incredere echipei, iar noua, antrenorilor ne-a posibilitatea de a-i vedea in teren pe toti jucatorii.”, a declarat Thomas Lièvremont, antrenorul principal al Romaniei.

Lotul Romaniei pentru meciul cu Portugalia:

Pilieri: Alexandru Țăruș (Sale Sharks), Alexandru Gordaș (CSM Bucuresti), Constantin Pristaviță (CSM Stiinta Baia Mare), Ionel Badiu (Romains), Alexandru Savin (CSM Bucuresti)

Taloneuri: Eugen Căpățână (Timisoara Saracens), Andrei Rădoi (Timisoara Saracens), Florin Bărdașu (CSM Bucuresti)

Linia a II-a: Marius Antonescu (Colomiers), Johan Van Heerden (Perpignan), Adrian Moțoc (Agen), Marian Drenceanu (Timisoara Saracens), Marius Iftimiciuc (Timisoara Saracens)

Linia a III-a: Mihai Macovei (Colomiers), Andre GORIN/Andrei Gorcioaia (RC Massy), Damian Strătilă (CSA Steaua), Valentin Ursache (Oyonnax), Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), Adrian Ion (CSM Bucuresti)

Mijlocasi la gramada: Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CSM Bucuresti), Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti)

Mijlocasi la deschidere: Daniel Plai (CSA Steaua), Tudor Boldor (CSA Steaua)

Aripi: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Robert Neagu (CSA Steaua), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens)

Centri: Fonovai Tangimana (CSM Bucuresti), Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), Vlăduț Popa (Timisoara Saracens), Alexandru Bucur (CSM Stiinta Baia Mare),

Fundasi: Cătălin Fercu (Timisoara Saracens), Paul Popoaia (CSS 2 Baia Mare), Ionel Melinte (CSA Steaua)

In urma deciziei World Rugby de a descalifica Romania de la Cupa Mondiala 2019 din Japonia si de a o penaliza cu 25 de puncte ca urmare a folosirii unui jucator neeligibil in partidele de calificare, Stejarii au ajuns pe ultimul loc al clasamentului Rugby Europe Championship 2018. Astfel, Romania trebuie sa joace barajul cu Portugalia, care a castigat Rugby Europe Trophy 2018, al treilea esalon valoric, invingatoarea urmand sa evolueze in editia 2018-2019 a Rugby Europe Championship.