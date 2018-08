Lotul masculin al Minaurului se îmbogăţeşte cu pivotul Leonard Ştefan

Noului lot i se alătură în acest an Leonard Ștefan, un pivot tânăr, valoros, component al naționalei de tineret U18 în anul 2014 – an în care a fost desemnat de către EHF cel mai bun junior al României în meciul contra Ungariei – și U20 în anul 2016.

În ultimele 3 sezoane, Ștefan a evoluat pentru Poli Timișoara, echipă cu care a reușit calificarea în finala Cupei EHF în 2016/2017 și ocuparea locului 6 în Liga Zimbrilor la finalul sezonului 2017/2018.

“Sunt fericit că am ales acest club. Consider că am făcut alegerea corectă venind aici. Îmi place foarte mult atmosfera din jurul acestei echipe și din interiorul vestiarului. Am fost primit foarte bine de către jucători și staff. Știu că în Baia Mare handbalul reprezintă o tradiție și îmi doresc să ne clasăm cât mai sus în campionat și eu personal să pot ajuta cât mai mult echipa în ideea îndeplinirii obiectivelor”, spune Leonard Ștefan.

“Ne pare bine că a ales să vină la Minaur, deoarece este un jucător tânăr, de valoare, cu evoluții bune în ultimele ediții ale Ligii Naționale. Ne străduim să îl integrăm cât mai repede, să îl facem să înțeleagă cât mai bine modelul nostru de joc, pentru a ne putea folosi de el încă din primele etape. Îi urăm bun venit și multă baftă!”, a declarat Raul Fotonea, antrenor principal al CS Minaur.