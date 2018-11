Lăsatul Secului în An Centenar, la Cupşeni

Maramureşenii sunt invitaţi duminică, 11 noiembrie la Cupşeni, în curtea Şcolii generale din localitate, la un eveniment tradiţional. Este vorba despre o sărbătoare cu dublă, Lăsatul Secului, adică intrarea în Postul Crăciunului, dar şi evocarea faptele înaintașilor noștri.

”«Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară», spunea Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu.

Și pentru că ne aflăm în Anul Centenarului Marii Uniri și pentru că mâine, 11.11.2018, în Cupșeni vom serba ”Lăsatu Secului în An Centenar” și vom retrăi cu toții emoția Marii Uniri a Românilor, unde celebrăm 100 de ani de la împlinirea dezideratului de secole al poporului român, vă invit pe toți să ne fiți alături și să evocăm împreună faptele înaintașilor noștri. Vom asculta și vom intona cântece patriotice, vom vorbi despre maramureșenii care s-au aflat în prima linie la Marii Uniri și ne vom bucura împreună, degustând bucate alese.

În sufletul meu cred, simt, gândesc și trăiesc românește iar mândria de a fi român, într-un an atât de important pentru întregul nostru popor este azi și mai puternică. Trebuie să ne iubim țara, să evocăm trecutul și să aducem elogii înaintașilor noștri, cei fără de care azi nu am vorbi despre România Mare.

Să celebrăm împreună Marea Unire a Românilor!”, a spus Lucia Butcure, primarul comunei Cupşeni.