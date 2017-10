“Laptele şi cornul” ar putea fi modificat! Contestaţiile la licitaţii întârzie aplicarea programului în şcolile din Maramureş

Nici anul acesta celebrul de acum program guvernamental care dă elevilor lapte şi corn nu a început în Maramureş, deodată cu şcoală. Situaţia nu este la prima ediţie, ci una care se repetă ivariabil la fiecare început de an şcolar. Şi aşa că de fiecare data şi anul acesta contestaţiile la licitaţiile organizate sunt cele care pun beţe în roate. Sau cel puţin asta spun reprezentanţii autorităţii judeţene.

Dealtfel la capitol seful administrației județene a arătat că, în aceste zile se poartă discuții cu Guvernul României la București, pentru ca acest program care este foarte important la nivel național și implicit și în Maramureș, respectiv ”Cornul și laptele” să fie modificat.

”Modul în care se implementează astăzi, nu ajută, din păcate, prea multă lume. Vorbim despre un program mare, un program gestionat de Consiliul Județean, un program cu licitații și cu contestații de fiecare dată din partea producătorilor mari. Vorbim despre zeci de mii de copii care sunt înscriși în școlile din Maramureș și există foarte mare interes din partea marilor producători, care vin cu prețuri mai mici, dar cu produse nu neapărat de calitate. Dacă am putea schimba felul în care Guvernul vede, de câțiva ani de zile, gestionarea acestui program, astfel încât autoritățile locale, fiecare primărie să fie gestionara acestui proiect, am fi cu toții mult mai câștigați. Pentru că, în acest fel am vorbi de un areal mai mic, am vorbi de licitații în cantități mai mici, iar producătorii locali ar fi beneficiarii. Împreună cu autoritățile locale, aceștia ar putea cu adevărat să furnizeze copiilor produse de panificație proaspete. Este un pas prin care încercăm să ajutăm producătorii mici și nu pe cei care au deja contracte cu marile lanțuri de magazine. Este un alt demers pe care am dori să îl facem, am transmis deja toate aceste informații și către Guvern. Și în acest an, din cauza contestațiilor pe toate aceste licitații, întârziem din nou programul în școli”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.