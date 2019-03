Lansare de carte: “NICOLAE BUD – COMORILE PRIETENIEI”

La Bibioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc astazi lansarea volumului aniversar “Nicolae Bud – Comorile Prieteniei” (din seria “Personalitati maramuresene – Aniversari”).

Moderatorul evenimentului a fost domnul Teodor Ardelean (directorul bibliotecii), iar prezentarea cartii a fost facuta de P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, Pr. Dr. Florin Codrea, Pr. Dr. Cristian Stefan si Prof. Dr. Adrian Sabau.

Am avut placerea si onoarea de a ma numara printre PRIETENII domnului Nicu Bud care si-au pus semnatura in cuprinsul acestei carti.

Timp de un deceniu, intre 2005 si 2014, presedinte al clubului HCM Baia Mare a fost Nicolae Bud. In aceasta perioada echipa feminina de handbal a Baii Mari a obtinut cele mai importante performante: titlul de campioana nationala, cistigarea Cupei si Supercupei Romaniei, participari in Cupa EHF si Liga Campionilor. Textul intitulat “Nicolae Bud, zece ani presedinte la HCM Baia Mare” se incheie cu urmatoarele cuvinte:

“Multumim, domnule Bud, pentru aportul consistent pe care l-ati adus in tot ceea ce s-a cladit in handbalul baimarean si va asteptam, atunci cind veti considera oportun, sa reveniti printre … semicercuri, alaturi de cei care vor continua sa creada in spiritul de echipa, competenta, credibilitate si seriozitate.”

Sursă: Daniel Kotecz