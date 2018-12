La mulți ani, 2019. În peste 100 de limbi de pe glob cu Google Translate

Anul 2019 e la doar câteva ore distanță de noi și ne așternem pe hârtie toate dorințele cu care vrem să intrăm în Noul An și pe care dorim să le împlinim până la sfârșitul acestuia. Revelionul ne amintește de faptul că trebuie să fim recunoscători pentru tot ce avem și tot ce am realizat în anul ce se încheie. Astfel, celebrăm sfârșitul unui an plin cu prietenii dragi, familia și rudele, mulțumindu-le celor care ne-au rămas alături.

Iată cum își vor ura “La mulți ani” toate popoarele globului la ora 00:00, când vor trece în Noul An 2019:

La mulți ani în Afrikaans – Gelukkige verjaarsdag

La mulți ani în albaneză – Gëzuar ditëlindjen

La mulți ani în amharic – መልካም ልደት (melikami lideti)

La mulți ani în arabă – عيد ميلاد سعيد (eid milad saeid)

La mulți ani în armeană – Ծնունդդ շնորհավոր (Tsnundd shnorhavor)

La mulți ani în Azerbaijani – Xoşbəxt ad günü

La mulți ani în Bangla – শুভ জন্মদিন (Śubha janmadina)

La mulți ani în Basque – Zorionak

La mulți ani în belarusă – З Новым годам (Z Novym hodam)

La mulți ani în bosniacă – Srećan rođendan

La mulți ani în bulgară – Честит рожден ден (Chestit rozhden den)

La mulți ani în Burmese – မင်္ဂလာနှစ်သစ် (main g lar nhaitsait)

La mulți ani în catalană – Feliç aniversari

La mulți ani în chineză – 生日快乐 (Shēngrì kuàilè)

La mulți ani în corsică – Felice anniversariu

La mulți ani în croată – Sretan rođendan

La mulți ani în cehă – Všechno nejlepší k narozeninám

La mulți ani în daneză – Tillykke med fødselsdagen

La mulți ani în olandeză – Fijne verjaardag

La mulți ani în engleză – Happy New Year

La mulți ani în Esperanto – Feliĉa naskiĝtago

La mulți ani în estoniană – Palju sünnipäeva

La mulți ani în filipineză – Maligayang kaarawan

La mulți ani în finlandeză – Hyvää syntymäpäivää

La mulți ani în franceză – Joyeux anniversaire

La mulți ani în galeză – Feliz aniversario

La mulți ani în georgiană – ბედნიერი დაბადების დღე (bednieri dabadebis dghe)

La mulți ani în germană – Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

La mulți ani în greacă – Χρόνια πολλά (Chrónia pollá)

La mulți ani în Gujarati – જન્મદિવસની શુભેચ્છા (Janmadivasanī śubhēcchā)

La mulți ani în haitiană – Bon anivèsè nesans

La mulți ani în Hausa – Happy ranar haihuwar

La mulți ani în hawaiană – Aloha hauʻoli

La mulți ani în Hebrew – יום הולדת שמח

La mulți ani în hindi – जन्मदिन मुबारक हो (janmadin mubaarak ho)

La mulți ani în Hmong – Zoo siab hnub yug

La mulți ani în ungară – Boldog születésnapot

La mulți ani în islandeză – Til hamingju með afmæli

La mulți ani în Igbo – Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ

La mulți ani în indoneză – Selamat ulang tahun

La mulți ani în irlandeză – Lá breithe sásta

La mulți ani în italiană – Buon compleanno

La mulți ani în japoneză – お誕生日おめでとう (Otanjōbiomedetō)

La mulți ani în javaneză – Sugeng ulang tahun

La mulți ani în Kannada – ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ (Janma dinācaraṇeya)

La mulți ani în Kazakh – Туған күнімен құттықтаймыз (Twğan künimen quttıqtaymız)

La mulți ani în Khmer – រីករាយថ្ងៃកំណើត (rikreay thngaikamnaet)

La mulți ani în coreană – 생일 축하해. (saeng-il chughahae.)

La mulți ani în latină – Neo Anno Felix

La mulți ani în Latvian – Laimīgu dzimšanas dienu

La mulți ani în lituaniană – Su gimtadieniu

La mulți ani în luxemburgheză – Guddes Gebuertsdag

La mulți ani în macedoniană – Среќен роденден (Sreḱen rodenden)

La mulți ani în Malay – Selamat hari jadi

La mulți ani în Malayalam – ജന്മദിനാശംസകൾ (janmadināśansakaḷ)

La mulți ani în malteză – Għeluq t-twelid

La mulți ani în maori – Rangi hari

La mulți ani în Marathi – वाढदिवसाच्या शुभेच्छा (Vāḍhadivasācyā śubhēcchā)

La mulți ani în mongoleză – Аз жаргалтай төрсөн өдөр (Az jargaltai törsön ödör)

La mulți ani în Nepali – जन्मदिनको शुभकामना (Janmadinakō śubhakāmanā)

La mulți ani în norvegiană – Gratulerer med dagen

La mulți ani în Nyanja – Tsiku lobadwa lachimwemwe

La mulți ani în Pashto – د ولادت مبارکۍ

La mulți ani în persană – تولدت مبارک

La mulți ani în poloneză – Wszystkiego najlepszego

La mulți ani în portugheză – Feliz aniversario

La mulți ani în Punjabi – ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (Janamadina dā janamadina)

La mulți ani în rusă – С днем ​​рождения (S dnem ​​rozhdeniya)

La mulți ani în Samoan – Fiafia i le aso fanau

La mulți ani în Serbian – Срећан рођендан (Srećan rođendan)

La mulți ani în Sindhi – سالگره مبارڪ مبارڪ

La mulți ani în slovenă – Vse najboljše

La mulți ani în Somali – Dhalasho dhalasho

La mulți ani în Sotho – Letsatsi la tsoalo le thabileng

La mulți ani în spaniolă – Feliz cumpleaños

La mulți ani în sudaneză – Senang Taun Anyar

La mulți ani în Swahili – Siku ya kuzaliwa ya furaha

La mulți ani în suedeză – Grattis på födelsedagen

La mulți ani în Tajik – Зодрӯз муборак (Zodrūz muʙorak)

La mulți ani în Tamil – பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் (Piṟantanāḷ vāḻttukkaḷ)

La mulți ani în Telegu – పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు (Puṭṭinarōju śubhākāṅkṣalu)

La mulți ani în Thai – สุขสันต์วันเกิด (S̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn keid)

La mulți ani în turcă – Doğum günün kutlu olsun

La mulți ani în ucrainiană – З днем ​​народження (Z dnem ​​narodzhennya)

La mulți ani în Urdu – سالگرہ مبارک ہو

La mulți ani în Uzbek – Tug’ilgan kuningiz bilan tabriklang

La mulți ani în vietnameză – Chúc mừng sinh nhật

La mulți ani în Welsh – Pen-blwydd hapus

La mulți ani în Xhosa – Uvuyo lokuzalwa

La mulți ani în Yiddish – מזל דיין געבורסטאָג (mzl deyn geburstog)

La mulți ani în Yoruba – O ku ojo ibi

La mulți ani în Zulu – Ukuzalwa okujabulisayo

Sursa A1.ro