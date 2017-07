Judeţul Maramureş, inclus în Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina

Oportunitatea depunerii de cereri de finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina a fost analizată pe larg în cadrul unei întîlniri pe care reprezenanţii Consiliului judeţean Maramaureş au avut –o în 20 iulie cu reprezentanţi ai unor primarii din zona de frontieră interesate de accesarea acestor fonduri, pentru a promova programul transfrontalier în rândul potenţialilor beneficiari.

Totodată, discuţiile au vizat şi identificarea propunerilor de proiecte existente, în vederea facilitării de către Consiliul Judeţean a unei comunicări directe cu cel puţin un partener din Ucraina, în funcţie de specificul proiectului propus de fiecare instituţie sau autoritate locală.

„Dumneavoastră, cu siguranţă, aveţi în planurile manageriale anumite idei. Odată ce veţi fi informaţi despre anumite axe de finanţare şi propunerile de proiecte care ar putea fi finanţate, va vom invită să va daţi concursul pentru că sunt oportunităţi cu care nu ne vom mai întâlni prea des. Am identificat pentru dumneavoastră anumite oportunităţi şi de aceea am considerat că este un bun prilej pentru a va furniza informaţiile, urmând că dumneavoastră să va faceţi un portofoliu de proiecte şi împreună să încercăm să găsim potenţiali parteneri. De exemplu, comună Băşeşti ar putea iniţia un proiect de reabilitare a Casei „Gheorghe Pop de Băşeşti”. Unităţile administrativ – teritoriale în care avem implementat proiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” şi în special cele care deţin biserici din patrimoniul UNESCO, am dori să le includem într-un alt proiect. Ne dorim că în zonele bisericilor incluse în acest circuit, să sporim gradul de atractivitate şi de vizitare a acestor obiective turistice şi să lărgim astfel zona de interes din jurul bisericii respective cu ajutorul elementelor de identitate tradiţionale. Puteţi realiza schimburi culturale cu regiunile partenere. De asemenea, puteţi achiziţiona costume şi instrumente, să dezvoltaţi şi alte zone de interes”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ioan Doru Dancus, reprezentanţilor instituţiilor şi UAT-urilor prezenţi la întâlnire.

Discuţiile au vizat şi aspecte legate de aria eligibilă, din care fac parte 3 judeţe din România, Maramureş, Satu Mare şi Suceava, 2 judeţe din Ungaria, Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén¬, 2 regiuni din Slovacia, Prešovský şi Košický şi 3 regiuni din Ucraina, Zakarpatska, Ivano – Frankivska şi Chernivetska. Scopul programului îl reprezintă intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska din Ucraina şi zonele eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniţia progrese în dificultăţile existente în domeniile social, economic, de infrastructură şi de mediu.

Durata maximă de implementare a unui proiect este de 36 de luni. Instituţiile interesate pot depune proiecte la cele 2 apeluri: apel 1 cu termen pentru depunere 15 noiembrie 2017, iar apel 2 cu termen de depunere 15 septembrie 2017, ambele având un buget disponibil/apel 22 000 000 euro. Prefinantarea este de 80% din bugetul proiectului, în funcţie de perioada de implementare.