Istoria unui titan al fotbalului, Luka Modric

Luka Modric, un adevarat exemplu pentru iubitorii fotbalului, a avut o viața marcată de sărăcie, rezultată din urma bestialității războiului.

Când actualul căpitan avea doar 6 ani împliniți, întreaga lui existență a fost marcată de un eveniment tragic: miliția sârbă l-a împușcat mortal pe bunicul său, cu sânge rece. Modric senior a fost executat doar pentru ca localnicii din satul Modrici (n.r. – numele jucătorului e în relație cu localitatea respectivă) să înțeleagă ce va urma dacă nu aleg să părăsească locul.

Modric a înfruntat dificultățile și cu multă ambiție și-a urmat visul de a juca fotbal printre profesioniști. Astăzi, la 32 de ani, e unul dintre cei mai buni jucători de pe planetă și e cel care a dus Croația în finala Campionatului Mondial 2018.

Căpitanul echipei rareori vorbește despre drama copilăriei sale, însă în 2008 a spus presei: „Când a început războiul am devenit refugiat și am trăit vremuri foarte grele. Aveam șase ani. Amintirile sunt încă vii, dar nu sunt ceva despre care să vrei săți amintești sau la care să te gândești”, a spus Luka Modric.

Am trăit într-un hotel mulți ani, în timp ce situația noastră financiară era precară. Dar nu am renunțat niciodată la fotbal, mereu am iubit acest sport. Îmi amintesc primele mele apărători, îl aveau pe brazilianul Ronaldo pe ele și pur și simplu le adoram.(…) Războiul m-a întărit, au fost timpuri foarte grele pentru mine și familia mea. Nu vreau să car povara asta cu mine toată viața, dar nici nu vreau să uit”, a mai spus starul mondial.