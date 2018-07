Ionuț Balaban, primul buldog transferat la Baia Mare

C.S.M. Știința Baia Mare a reușit zilele trecute să dea lovitura pe piața transferurilor, achiziționându-l pentru o perioadă de 4 ani pe fostul dinamovist Ionuț Balaban.

Născut pe data de 23 mai 1996 la Bârlad județul Vaslui colosul de (1,80 m – 109 kg) începe rugby-ul la Clubul Sportiv Școlar Bârlad (2010-2014) sub îndrumarea antrenorilor Ioan Harnagea – Ciprian Popa. Urmează un periplu de doi ani (2014-2016) la Centrul Național Olimpic pentru Tineret rugby 7 Steaua, după care în 2016 trece în Ștefan cel Mare la rivala C.S.Dinamo București, sub coordonarea cuplului Ștefan Demici – Cristian Hâldan. În toți acești ani, centrul bârlădean a făcut parte din loturile reprezentativei României U16, U18, U19 și U20. Cu naționala de Under 19 ani a reușit să obțină în 2015 titlul de vicecampion european, succesul tricolorilor de la Lisabona fiind la acea dată catalogat ca cel mai important din ultimii șapte ani.

După ce inițial alături de celălalt bârlădean Alexandru Țiglă avusese evoluții excelente cu România A în dubla contra galezilor de la Crawshays Welsh R.F.C. 27-16 pe data de 1 iunie 2016 respectiv 14-7 în returul de pe 4 iunie 2016, fostul „buldog” a debutat la prima reprezentativă din postura de rezervă sub comanda galezului Lynn Howells, în confruntarea contra Namibiei scor 20-8 (18-0) într-un meci din cadrul celei de-a XI ediții a World Rugby Nations Cup, găzduit la București pe data de 9 iunie 2016.

Debutul său la prima reprezentativă a coincis cu intrarea în circuitul naționalei a altor șase nume; cei doi zimbri Andrei Iurea și Răzvan Ailenei, timișorenii Gigi Militaru și Jack Umaga, precum și cei doi jucători ce activează peste hotare, Dennis Perju în Italia la (L’Aquila) în speță Nicholas Onutu în Franța la (ROC La Voulte – Vălence Fédérale 1).