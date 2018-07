Iohannis a promulgat legea privind combaterea violenţei domestice

Modificarile aduse legii redefinesc conceptele de “violenta domestica”, “violenta impotriva femeilor”, “victima” si completeaza definitiile aferente formelor de violenta domestica.

De acum, politistii vor putea intra cu forta in locuintele in care au loc acte de violenta domestica si, printr-un ordin de protectie provizoriu, pot dispune evacuarea agresorilor, chiar daca sunt proprietarii caselor. In plus, ii pot obliga pe agresori sa poarte un sistem electronic de supraveghere.

De asemenea, au fost introduse:

– obligatia autoritatilor locale de a mentine baze de date cu informatii despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violentei domestice;

– obligatia de a asigura crearea si functionarea serviciilor sociale;

– ordinul de protectie provizoriu ca forma specifica de protectie a victimelor unor fapte grave de violenta domestica;

– existenta unui sistem electronic de supraveghere care sa permita verificarea respectarii obligatiei agresorului in cazul ordinului de protectie provizoriu si al ordinului de protectie.

Astfel, autoritatile administratiei publice centrale si locale competente in prevenirea si combaterea violentei domestice au obligatia de a colecta date statistice relevante, dezagregate si la intervale regulate privind cazurile de violenta domestica.

Potrivit ziare.com, aceste date sunt colectate in vederea monitorizarii functionarii serviciilor sociale destinate victimelor, precum si in vederea studierii cauzelor si efectelor violentei domestice si sunt centralizate de Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, care are obligatia de a realiza anual un studiu national si defalcat pe judete privind violenta domestica.