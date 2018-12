Iohannis a prelungit mandatul generalului Ciucă la şefia Statului Major

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că CSAT nu a aprobat propunerile ministrului Apărării pentru şeful Armatei, situaţie care a fost generată de incompetenţa PSD. Preşedintele a anunţat că a semnat decretul de prelungire a mandatului de şef al Armatei pentru generalul Ciucă.

Președintele Klaus Iohannis nu a acceptat propunerea MApN pentru funcția de șef al Statului Major. Propunerea principală a fost generalul locotenent Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE, pentru conducerea Statului Major al Armatei.

Această propunere a fost respinsă de președintele Klaus Iohannis, iar ulterior alte două propuneri ale ministrului Gabriel Leș ar fi fost respinse de șeful statului. O altă propunere a ministrului pentru funcția de șef al Statului Major al Armatei ar fi fost Ovidiu-Liviu Uifăleanu, actualul şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

“S-a terminat şedinta CSAT pe care am convocat-o. A existat un singur punct pe ordinea de zi, la cererea Ministrului Apărării, care viza diferite schimbări pe funcţii, din conducerea Armatei. Această propunere nu respectă rigorile legii, în consecinţă, Consiliul Suprem de Apărare a ţării nu a aprobat solicitatea Ministrului Aparararii. O situaţie neplacută, care arată că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale ţării” a declarat Klaus Iohannis.

“În situaţia în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va lua funcţia de şef al Statului Major al Armatei. România nu poate să rămână fără Şef al Armatei. Această situaţie generată de incompetenţa PSD-ului trebuie rezolvată. După şedinţa CSAT am rezolvat-o, am luat decizia, am semnat şi trimit spre publicare decretul prin care se prelungeşte mandatul de Şef al Armatei pentru Generalul Ciucă” a continuat preşedintele.

“Bine ar fi fost ca această chestiune să îşi fi găsit mai repede soluţionarea, dar în continuare cred că Armata Romaniei trebuie să ştie cine o conduce si cum o conduce” a concluzionat şeful statului.

Preşedintele a încheiat declaraţia printr-o urare către români, cărora le doreşte sărbători fericite şi un an nou “cu rezultate dintre cele mai frumoase”.